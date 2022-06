Juan Gabriel puede descansar en paz... Rescatan 13 propiedades de su patrimonio

Después de una fuerte batalla legal que enfrentó el abogado Guillermo Pous contra Silvia Urquidi –quien fuera amiga del Divo de Juárez–, finalmente el también albacea de los bienes del cantante logró rescatar los 13 inmuebles. En exclusiva, Pous nos comparte a detalle la sentencia de este proceso legal.

Finalmente, ¿en qué quedó el caso de Silvia Urquidi? La sentencia fue dictada en marzo y nos dieron la razón de absolutamente todo. Nos reconocen que somos los propietarios de esas propiedades de don Alberto y que la señora Urquidi está obligada a devolverlas. En abril queda firme esa sentencia porque ella no impugnó nada, y el 31 de mayo fue la confirmación de que queda firme la sentencia; ya transcurrido el plazo para que ella impugne, no puede hacer nada, más que cumplir, en el término de cinco días, la orden judicial y hacernos entrega de todos los bienes.

¿Qué pasa si no lo hace? Si la señora decidiera no hacerlo, entonces se podría promover un desacato judicial con lo que le impondrían multas, y si continuara así, incluso un arresto. De manera adicional, nosotros podemos solicitar el auxilio de la fuerza pública a fin de romper cerraduras y tomar posesión de las propiedades. Entonces ya estaremos, esta semana, tomando posesión inmediata y promoviendo el desacato de la señora para que sea multada o detenida.

Silvia Urquidi y Guillermo Pous

¿Por qué ella no apeló? Supongo que ya no tenía cara para continuar mintiendo de la manera que lo hizo durante seis años; quedó demostrado que teníamos la razón por la vía jurídica, no por la vía de los medios, como ella lo hacía. Y es por lo mismo que suponemos que ahora se ha mantenido escondida, porque no tiene cara para decir algo distinto.

¿Cuántas propiedades son? Está obligada a devolver 13 propiedades que están mencionadas en el documento.

¿Qué le dice la familia de Juan Gabriel? Ellos están muy contentos y convencidos de que era lo que tenía que suceder porque así lo quería su padre.

¿Cuánto tiempo tiene esta batalla? Fue una situación que se dio en el 2000. Luego, en 2014, la retoma don Alberto y la señora se niega a cumplir. Después, en 2018, es cuando se presenta la demanda a la señora por no haber cumplido. Apenas se resuelve y resultamos ganadores como lo habíamos previsto.

¿Por qué Urquidi se había hecho acreedora de estas propiedades? Porque fue un acuerdo al que llegó con don Alberto para que él mismo pudiera recuperarlas como consecuencia del embargo que le trabó el SAT por un tema fiscal.

¿Cuál fue la razón que argumentó para no devolverlas? Ninguna, simplemente no quería devolverlas, quería quedarse con el dinero y después ver cómo disponía de ello.

¿Silvia no intentó comunicarse con usted para arreglarlo por otra vía? ¡Jamás! Nunca tuvo intención de comunicarse con nosotros, siempre negó que fuera verdad lo que nosotros decíamos y argumentaba que el dinero era de ella y que era un acuerdo al que había llegado con don Alberto, lo cual se comprobó que era mentira. Esa sociedad que ella decía era una total mentira.

Esta semana ustedes tendrían derecho a las propiedades… Sí, nosotros ya tenemos el derecho, mientras, ella tiene la alternativa de hacerlo voluntariamente antes de que tenga más consecuencias.

¿Cree que las entregará sin resistencia? No creo. Me parece que seguirá escondiéndose como lo ha hecho, por la vergüenza de haber sido exhibida.