Juan Gabriel cumpliría ¿o cumple? años... Y ya organizó partida de Rosca de Reyes

Este 7 de enero de 2022 Alberto Aguilera Valadez, artísticamente conocido como Juan Gabriel, cumpliría 72 años si tristemente no hubiera muerto en agosto de 2016. Sin embargo, aún quedan personas que insisten en que realmente está vivo y se esconde en el estado de Morelos.

El principal impulsor de esa versión es Joaquín Muñoz, quien le contó al programa 'Hoy' que lo visitará este 7 de enero para celebrar su cumpleaños y partir una Rosca de Reyes, pues El Divo de Juárez tiene antojo de acompañarla con chocolate.

"Cumple 72 años. Y estaré con él en el estado de Morelos donde él está viviendo. Lo voy a acompañar ese día. Me ha encargado que. Quiere un flan napolitano y quiere brindar con su whisky", dijo Joaquín Muñoz.

"Por medidas de seguridad no puedo decir nada, ya he estado con él. Les voy a reseñar a todos ustedes qué es lo que hizo, si le gustó la comida, si le tocó el niño en la rosca, porque es un tramposo porque hace dos años se la andaba comiendo", comentó el ex mánager y amigo del Divo.

En el programa 'Hoy' se comentó sobre el asunto en la sección '¿De qué me hablas?'... Dale reproducir:

HABRÁ PRUEBA DE VIDA

El periodista Sebastián Reséndiz contó en el programa 'Hoy' que Joaquín Muñoz planea convencer a Alberto Aguilera a que envíe una prueba de vida, una foto con el periódico del día. "Es más, Joaquín Muñoz dice que va a hacer todo lo posible por traerlo al foro de 'Hoy'", aseguró el reportero.

