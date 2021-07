Juan De Dios Pantoja y la fama como influencer: "Soy real, no vendo mentiras"

Cuenta con casi 20 millones de seguidores en YouTube, Instagram y TikTok, por lo que, cualquier proyecto que involucre su nombre, tiene asegurado el éxito, aunque día a día, Juan de Dios Pantoja también se enfrenta a comentarios negativos y críticas.

Su matrimonio con la también influencer Kimberly Loaiza ha estado acompañado por la polémica. Platicamos con él y, como pocas veces lo hace, se sinceró.

¿Por qué siempre estás en el ojo del huracán? "Porque he sido yo quien ha dado pie a ese tipo de polémicas; porque soy más explosivo, más mecha corta. Si dicen algo de Kimberly o de mis hijos, me enciendo y hago locuras.

¿A ti y a tu pareja les gusta la polémica? "Quiero dejar claro que, si fuera por Kimberly, nunca nos meteríamos en polémicas; ella es muy tranquila. Le dicen cosas y se molesta, pero prefiere evitar enfrentamientos. Yo le he fallado un poquito, pero voy a tratar de ya no hacer tanto caso para no afectarla. Por mi parte, yo siempre contesto, a mí no me importa.

Pero la polémica te ayuda a ser más “famoso”… "¡Claro! Hay que ser inteligentes. Hace poco pasó una polémica fuerte y dije: “¿Sabes qué? Otras personas están sacando provecho de esto, así que vamos a capitalizar este problema porque está cabr… que otras personas ajenas estén dándole y nosotros valiendo queso” (risas).

Circula información que involucra cuestiones privadas de ti y de tu esposa, ¿qué opinas al respecto? "Es pura mentira. También sacaron videos que duraron bastante tiempo guardándolos. No se sabe de dónde vienen, pero realmente no tengo miedo, porque nosotros somos personas reales y sabemos que hemos fallado muchas veces, pero no somos personas malas.

¿Qué has aprendido de estas experiencias? "Uno va madurando; a veces me comparan con mi yo de hace cinco años y, lógicamente, ya cambié. Desde que nacieron mis hijos y llegó Kim a mi vida, siento que he sido más consciente. Sé que soy cab…, que me enciendo fácil, soy explosivo, pero he cambiado muchas cosas de mí para bien.

¿Ya te diste cuenta del alcance que tiene tu fama? "Realmente sí, porque he trabajado mucho para lo que hoy en día estoy logrando. Sinceramente, me la creo cien por ciento.

¿Es cierto que vas a lanzar nueva música? "Sí, viene un álbum nuevo, estamos decidiendo qué sencillo lanzaremos. Del álbum pasado sólo falta un video oficial, que es Trece trece.

¿Crees alcanzar un lugar importante dentro de la escena musical urbana? "Decirlo de esa manera, no sé. Hay mucho talento en México, no creo ser el único; por ahí deben andar varios que están por salir o están trabajando en algo grande. Le deseo el éxito del mundo a toda mi familia mexicana; me gustaría que representáramos el género mundialmente, así como lo hacen otros países.

¿Cómo te ves en 10 años? "Con más hijos (risas). Profesionalmente quier ser empresario, pienso en qué negocio hacer, pero sí me veo con muchos hits sonando, con muchas de las canciones que trabajamos sonando internacionalmente.

¿Te interesaría probar suerte en la actuación o la conducción? "La conducción no es algo que me encante; estoy enfocado completamente en la música. Si se llega a presentar alguna oportunidad en la actuación, sí me animaría, porque es algo con lo que sé que conectaría. Yo quería estudiar actuación en la CDMX antes de comenzar en las redes sociales, pero no teníamos los recursos para pagar una escuela así de cara, pero ahora sí me animaría.

¿Qué quieres que la gente sepa de ti? "Que soy cien por ciento real, que soy una persona con muchos errores, pero no les vendo ni una mentira; las cosas como son. Quien me quiera, bien, y quien no, también. No busco la aceptación de las personas siendo una persona falsa; quiero que me acepten tal cual soy, y quien me quiera así, venga. Soy una persona real, voy a seguir teniendo defectos y cayendo seguramente en errores; el enfoque siempre es progresar, pero uno, por más que quiera, en ocasiones se mete con gente que quieres o lo que sea, y uno cae.

