Juan Carlos Barreto cuenta el "TRAGO AMARGO" que vivió con su madre

El actor Juan Carlos Barreto procura mantener siempre el optimismo, incluso al recordar pasajes de su vida en los que atravesó por momentos familiares complicados.

Sin embargo, no puede evitar una frase triste cuando se acuerdo de la manera en que su madre tuvo que lidiar con el hecho de que prácticamente crió a sus seis hijos sin ayuda.

“Mi papá fue un papá ausente. Yo lo quise mucho y no lo juzgo, al contrario, lo amo y valoro por lo que me dio. Pero definitivamente fue algo que determinó mi vida y la de mis hermanos”, cuenta Barreto.

Actualmente, el actor interpreta a un sacerdote jesuita en la telenovela "La Madrastra", en la que su personaje es una especie de guía espiritual y figura paternal para Marcia, el personaje de Aracely Arámbula.

Juan Carlos Barreto recuerda que su padre tuvo muy poca presencia en su familia y que por tanto, su madre se convirtió en la figura más importante de su vida.

“Mi madre fue un ejemplo de lo que era la vida para las mujeres de los años sesenta y setenta cuando se quedaban solas. Fue una mujer luchadora en todos los sentidos para que sus hijos pudieran salir adelante”.

Juan Carlos recuerda aquella época con una frase: “Fue un trago amargo ver a mi madre en esas condiciones”.

Barreto, sin embargo, no se detiene en el lamento. “Yo me hice cargo, en muchos sentidos, de mis cuatro hermanos menores. Y salí a trabajar como muchos otros. Yo me acuerdo que hasta de cerillo tuvo que trabajar para ayudar a mi madre con ese trago amargo”.

Hoy, ese recuerdo es para Barreto una enseñanza de que incluso en los momentos más complicados existe la posibilidad de perseguir sueños, como lo hizo él con la actuación.