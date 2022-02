Juan Barragán destapó la cloaca y evidenció maltrato en 'Al extremo'

Una de las figuras clave del éxito de 'Al extremo' fue Juan Barragán, quien quedó fuera de TV Azteca y hace unos días reveló que la productora del programa, Verónica Palomares, maltrataba a todo el equipo.

En entrevista con el programa 'SNSerio' de Multimedios, el periodista destacó que se siente defraudado, pero no por "Azteca, sino por las personas... Azteca fue mi casa por 25 años y considero que sigue siendo mi casa. Soy Al extremo, soy la marca. Ahorita me reconocen aquí por Al Extremo, me siento defraudado por algunas personas sí", dijo.

Alfredo Adame, sentado en la misma sala, le insistió que dijera el nombre de la productora Verónica Palomares. Así, el hombre escándalo relató: "Fíjate lo que es la perversión y la maldad. Cuando estaba Juan me hablaron a conducir el programa y la productora Palomares quiere hablar con usted. Me habla y dice 'queremos ver que venga y ver la posibilidad de que se integre a los conductores de esto'. Yo dije 'qué raro, me quedo pensando que ya le están tendiendo la camita a Juan Barragán".

"Llego al programa, conduzco con él, y con Carmen Muñoz. Y cuando salgo, la productora quería hablar conmigo. Me quedé con la idea y dicho y hecho, poco tiempo, y le dieron la puñalada por la espalda", relató Adame.

Juan Barragán también confirmó que tras su salida, lo "stalkean" algunas personas de TV Azteca, de donde salió tras algunos problemas que culminaron en septiembre, cuando la productora simplemente lo desplazó y le hizo una jugada:

"Hacemos una transmisión el 15 de septiembre, invitan a toda la producción y yo veo que todos se alistan y yo le pregunto a la productora... Un día antes me dijo que me quedaba en el foro, por si se llegaba a caer la transmisión desde el Zócalo. Voy ese día, el foro sin luces... Me puse el traje, me maquillé, estaba listo, no iba a dar pie a que dijeran, yo estuve a tiempo, terminó el programa, ya no le reclamé.

"Sí me sentí defraudado. Al otro día, Carmen llega al foro y me dijo 'Te extrañamos', y le dije que no me invitaron siendo el titular. Y solamente por decir eso en una entrevista fue la causa que los ejecutivos y la productora decidieron que yo saliera de la empresa", sentenció.

"Nunca le he faltado al respeto a TV Azteca, llegué ahí en marzo de 1996 a trabajar", dijo Juan Barragán, quien confirmó: "La productora trataba muy mal a mis compañeras, ellas se quedaban calladas. Un día le dije a un directivo que yo no quería ser cómplice del maltrato a mis compañeras. Entonces le dije al director que no dijera nada, porque yo estoy siendo responsable y culpable. Imagínate una compañera venezolana, una de ellas con sus papás en Venezuela ganan 1 dólar al mes, me dijo 'yo me tengo que aguantar todo lo que me hace la señora'. Yo ya estaba harto".

"El mismo directivo me dijo 'quiero que me digas si la productora hace esto y esto. En mi razón de verdad le dije que sí. Pero este señor le regresa la información a ella... Y ahí está. Me han preguntado que si la empresa, no, la empresa no, es la gente que tienen".

"Hoy por hoy no me importa", dijo Juan sobre la productora Verónica Palomares, de quien circulan historias de verdadero terror laboral.

