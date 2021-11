Josemaría Torre está solterito y nos confiesa que ahora prefiere a las mujeres profesionistas

Qué sorpresa nos llevamos al platicar con Josemaría Torre, quien nos confesó que a pesar de haber salido con mujeres muy bellas, en este momento de su vida ¡está solterito! Eso sí, el actor compartió con TVyNovelas que no se cierra al amor, pero por lo pronto está enfocado en la segunda entrega de Corona de lágrimas, cuya historia ya se cocina en la Fábrica de Sueños.

¡Qué gusto verte de regreso en Televisa! Sí, las telenovelas son parte de mi vida y de mi carrera, y estoy muy contento de estar aquí una vez más; (Corona de lágrimas) es un proyecto que peleamos desde hace mucho tiempo, y estamos felices de que se haya hecho realidad, de que nos hayamos vuelto a ver. ¡Compartir el foro con mis compañeros será increíble!

¿Qué giro tendrá tu personaje en esta segunda parte de la historia? Creo que va a ser la parte oscura de los hermanos, y eso me llena de emoción porque este tipo de personajes, que son un poquito más gandallas, son muy divertidos; ya en unos días nos van a soltar algunos capítulos y empezaremos a leer qué pasa con cada personaje.

Lo cierto es que los años no pasan por ti, te vemos igualito desde el estreno de Corona de lágrimas, en 2012… Qué les digo, me va bien y me cuido bastante, soy un tipo muy sano que hace ejercicio; además, así es esta carrera, te tienes que ver bien, y yo le tengo mucho amor a mi trabajo y a mi profesión.

Hablando de amor, ¿cómo estás actualmente en ese sentido? Estoy soltero, terminé una relación de muchos años hace un ratito, y en este momento estoy enfocado en todos los proyectos que hago, porque soy bastante inquieto, aparte de la actuación hago muchas cosas, tengo por ahí proyectos de restaurantes, bares y la marca de ropa, entre otros.

¿Qué buscas en una mujer? Pues me gustan las personas auténticas, las mujeres que suman historias en la pareja, que sean profesionistas; además, creo que es importante tener esa complicidad que cada vez es más difícil de darse en este mundito (del medio artístico). No es fácil tener una pareja sólida, por eso me he alejado de tener parejas del medio.

Entonces, ¿ya no mantendrías una relación sentimental con una famosa? Creo que estaría mal decir que no, pero realmente no es una cosa que yo busque; si se da y yo conecto con alguien, estoy abierto, pero considero que está padre mantener tu vida privada, así la he mantenido estos últimos años. Después de tener un par de relaciones muy mediáticas, la verdad es que sí peleas por estar lo más tranquilo posible.

¿Te gustaría ser papá? Sí, lo tengo en el mapa, creo que cuando sea el momento se dará, pero como saben, vengo de una familia increíble y numerosa, tengo 24 sobrinos y viene el número 25 en camino, entonces, no tengo presión, mis hermanos han cumplido con llenarnos de sobrinos y de hijos.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!