José Ron sufrió por sus tatuajes en 'La mujer del diablo'

Con una producción nunca antes vista, La mujer del diablo llegó a la plataforma streaming de ViX+ el pasado 21 de julio con ocho capítulos. La serie, escrita por Leonardo Padrón, narra la historia de amor y obsesión entre Cristo Beltrán, interpretado por José Ron, y Natalia, personaje que realiza Carolina Miranda. En entrevista con TVyNovelas, el actor nos confiesa que este proyecto ha sido sin duda uno de sus trabajos más retadores y desafiantes.

“Fue una gran aventura salir de la zona de confort y aventurarme a crear un personaje completamente distinto con esta nueva cualidad, un personaje supercomplejo, lleno de matices, todas las situaciones, todo lo que le pasa”, compartió.

Un delincuente de alto perfil que aparenta ser el benefactor de los más necesitados, pero que guarda un secreto sobre su pasado, así es Cristo Beltrán, el personaje que José Ron interpreta en La mujer del diablo. El desafío para él fue tremendo, tanto que confiesa que hubo un momento en el que dudó si hacer o no este proyecto.

“Hubo una parte mía que empezó a dudar, que tenía miedo y que no sabía si realmente tenía que hacer este proyecto. Al final de cuentas aquí estoy y ha sido la mejor decisión, porque en todo el proyecto fui inmensamente feliz. Además entregar mi corazón, abrir mi alma, también fue muy lindo”, compartió.

“EN TELEVISIÓN TODO ES MUY LIGHT, CON ALGO DE CENSURA Y AQUÍ NO, AQUÍ SE VEÍA TODO”

Quienes ya hayan visto la serie, habrán notado que Cristo Beltrán aparece sin tatuajes. Esta fue una de las cosas más complejas que se tuvo que hacer durante el rodaje para que en las escenas de sexo apareciera sin uno solo.“¡Eso sí estuvo cañón! La gente me ve todo tatuado y ha de pensar que es bastante rápido tapar los tatuajes, pero no, me aventaba de dos a tres horas para taparlos, y eran cuatro, cinco y hasta ocho personas tapándome todos los tatuajes.

“Son cosas que la gente no ve y es una ching…, porque estar ahí parado, no me podía sentar, me dolía toda la espalda por estar ahí parado, no saben la friega que es, estudiar mientras me maquillan es una friega, pero ahí está ya, ojalá que la disfruten”, comparte el histrión, quien además nos dijo que no sabe cuántos tatuajes tiene en su cuerpo: “No sé, como 40 y algo”.

Y a la hora de hacer las escenas de sexo, José Ron reconoce que son extremadamente complejas. “Yo no había hecho escenas de cama como las que hicimos en la serie, en televisión todo es muy cuidadito, muy light, muy tranqui, con algo de censura y aquí no, aquí se veía todo”, nos explica el actor, quien asegura que para él “era como un reto y fue algo distinto; me quedo con esa experiencia, no sé fue, algo padre”.

“LA MÚSICA ES DE MIS GRANDES PASIONES”

Aunque hace más de dos décadas que hemos visto a José Ron en la pantalla, realizando diversos personajes en la televisión, pocos saben que una de sus grandes pasiones es la música. Así que es uno de los proyectos que pretende retomar. “La música es de los amores de mi vida, la gente que me conoce sabe que es de mis grandes pasiones. La vida me llevó por la actuación, pero ahorita estoy retomando esta parte”, nos confesó.

En una época en la que la música urbana predomina, era inevitable preguntarle sobre el género que elegiría: “Yo soy rockero, me gusta el pop rock, la balada pop”. Y aunque no le gusta pensar en el futuro, José Ron tiene claro que quiere enfocarse en esta faceta: “Para mí lo importante es la música, lo tengo clarísimo, quiero acortar la distancia entre la actuación y la música. Tengo que trabajar, seguir echándole ganas, porque no con una varita mágica van a pasar las cosas”.

Finalmente, José Ron se confiesa con TVyNovelas y nos revela cómo se definiría: “Me considero apasionado, muy perfeccionista, me exijo demasiado, siempre quiero más, me critico mucho. Así soy, es mi esencia, soy un soñador, me encanta ayudar a los perritos, mí sueño es poner un refugió y eso me hace muy feliz, mi lado de contraste es ser perfeccionista, explosivo, de carácter fuerte e impaciente”.