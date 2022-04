José Ron pierde compañero de vida: "Es como si me arrancaran el corazón"

El pasado 10 de abril, José Ron compartió en su cuenta de Instagram que su gran compañero de vida, su perrito había fallecido. Skiro padecía cáncer, y para evitarle más dolor, el actor decidió dormirlo. Desde entonces, Ron vive su duelo: “Ha sido doloroso, se siente terrible despedirte de tu compañero”, nos dijo el galán de telenovelas, quien, gracias a los hermosos recuerdos que tiene con él, ha podido sobrellevar la pérdida del peludo que llegó a su vida hace ocho años.

¿Cómo vas en tu proceso de duelo por Skiro? Ha sido doloroso, se siente terrible despedirte de tu compañero, de tu mejor amigo... Lo recuerdo con mucho cariño; al principio no podía creer que ya no estuviera con nosotros, todo pasó muy rápido. ¡Duele mucho! Es como si me hubieran arrancado una parte del corazón…

¿Qué enseñanzas te dejó? Me dejó, sobre todo, los mejores recuerdos, siempre estará en mi corazón. Ha sido un gran regalo haberlo conocido y compartir la vida con mi niño. Su enseñanza y la de todos los perros es su amor incondicional.

¿De qué falleció? Murió de cáncer de hígado. Se complicó mucho su salud y tuve que dormirlo. Al final de cuentas, eso fue lo mejor para él, lo que menos quería es que sufriera.

¿Nos puedes contar un poco de su historia? ¿Cómo lo adoptaste? Llegó a la casa porque se lo regalaron a mi hermano Alejandro. En ese momento yo no pensaba tener otro perro, pero desde que lo vi hubo una gran conexión, y cuando mi hermano se regresó a Guadalajara, Skiro se quedó conmigo. Fue un perro demasiado noble, amoroso, juguetón, protector… Un perro muy amado, y ¡él nos amó de la misma manera!

Además de Skiro, ¿tienes más perritos? Sí, en este momento tengo tres perros más y son prácticamente como mis hijos. Los amo mucho.

¿Cómo surgió tu amor por los perritos? Siempre he amado a los perros y a los animales en general. De hecho, cuando vivía en Guadalajara tenía dos.

¿Qué les puedes decir a las personas que como tú han perdido un perrito? Las personas que han perdido un compañero como Skiro saben perfecto de qué manera duele. Sólo nos queda recordarlos con mucho amor; debemos estar tranquilos por todo el amor que les dimos.