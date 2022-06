José Manuel Figueroa y Marie Claire Harp: Los querían destruir, pero ya llevan un año juntos

La presentadora y ex reina de belleza venezolana Marie Claire Harp logró domar a uno de los solteros más cotizados del espectáculo mexicano: José Manuel Figueroa. El año pasado, Marie Claire no sólo encontró la oportunidad de cumplir sus sueños profesionales en este país, sino que, además, se encontró con un hombre que la trata como reina y hasta lo hace pensar en boda.

El hijo de Joan Sebastian está rendido a sus pies, pero ella no se queda atrás ahora que celebraron su primer aniversario de bodas, ya que terminó sorprendiéndolo con un romántico encuentro que la misma Marie Claire nos detalla en esta entrevista.

Sorprendiste a José Manuel con una cena, ¿cómo le hiciste? Fue un día muy susceptible para mí porque me despedí de Las estrellas bailan en Hoy por las lesiones que tengo, y coincidió con nuestro aniversario, entonces él pensaba que yo no iba a querer hacer nada. Pero cuando se despertó le puse un pastelito con una velita del primer año juntos y un globo. Luego reservé en una empresa que se encarga de hacer experiencias y les pedí ayuda para una cena romántica. Me decidí por una carpa en la que al fondo se proyecta una película, se hace pizza a la leña y quedó todo muy bonito, porque había unos asientos muy cómodos para que yo pudiera tener la pierna bien estiradita. Al final le di un poema que los organizadores escribieron en un pergamino; a él le encantó, porque además, hasta fuegos artificiales hubo.

Este primer año junto a él, ¿cómo lo resumes? Con una palabra que está de moda: resiliencia. Porque ha sido un año en el que nos hemos demostrado que en los peores momentos estamos juntos, y creo que esa debe ser la base de toda relación, porque no solamente es estar en lo bonito, en los buenos momentos, sino dado cuenta de que tenemos una relación extremadamente fuerte, que a pesar de especulaciones, de trabas, de intenciones negativas de mucha gente que nos ha querido hacer daño, el amor siempre ha salido victorioso.

¿Qué te brinda él como hombre? Él me brinda, aparte del amor incondicional, mucha seguridad, protección, confianza; me hace creer en los sueños que ni yo misma creo que se pueden hacer realidad. José Manuel enaltece las capacidades que yo creo no son capacidades, y es una persona que siempre está buscando la manera de que yo confíe más en mí y exprese más de lo que tengo.

¿Qué te regaló José Manuel en esta celebración? (Risas.). Él me dice que supuestamente hoy (viernes) le llega mi regalo, vamos a ver qué es. Ya ven cómo son los hombres; él es muy detallista, pero en este tipo de situaciones pierde el control. Yo no sé qué regalo será, pero ojalá se trate de una canción muy bonita, eso me gustaría.

Nos dijo que te piensa llevar unos días al rancho para que descanses de tu lesión… Sí, yo creo que vamos a pasar esta semana en Cuernavaca, donde está más tranquilito todo, no hay el estrés de la Ciudad de México. Veré si me llevo a mi mamá y a mis perros, voy a recuperarme para poder estar en Bandamax lo más pronto posible.

También dice que le encantan tus arepas… (Risas.) Está obsesionado con unas arepas que le hago fritas con un hoyito en el medio. Le echo mantequilla, queso y carne, eso le encanta, y cada vez que puede me pide que le haga una arepita porque él no cocina nada.

Según él, tú tienes el carácter muy fuerte, y como él también es así, eso hace que hagan un balance en la relación… Creo que él es una persona que hay que saber descifrar. Me he dado cuenta de que las peleas más absurdas suelen ocurrir cuando las dos personas están molestas, y aquí lo que ha funcionado es que cuando José Manuel está molesto, yo no puedo estarlo, y viceversa. Entonces conseguimos un balance, porque los dos tenemos una personalidad muy explosiva. Lo bueno es que llevamos una vida tan tranquila y tan en paz que no vemos esa otra cara de nosotros. Pero cuando sucede, tenemos un código que no nos permite estar peleados al mismo tiempo.

¿Cómo queda tu situación en Las estrellas bailan en Hoy? No podré ir al repechaje, pero no descarto estar en la edición especial Campeón de campeones que, según entiendo, se realizará en octubre. La verdad es que yo me sentí como una superestrella durante mi despedida en el programa, me trataron como una reina, y me duele no poder seguir en esta temporada. Saben que cuentan conmigo, pero es hora de recuperarme; tengo esguinces, lesiones muy fuertes y necesito extremo reposo. El médico me dijo que en un mes puedo estar al cien, para ello debo someterme a terapias que me ayuden a movilizar mejor la pierna y el pie.