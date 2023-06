José Manuel Figueroa se burla de Emilio y Niurka lo exhibe: "No me encontraste el clítoris"

La corta estadía de Marie Claire Harp en 'La casa de los famosos' la hizo coincidir con Emilio Osorio, a quien José Manuel Figueroa llamó "Niurkito" y cuestionó si es hijo de Bobby Larios.

Como era de esperarse, Niurka sacó las garras por su hijo, luego de las palabras del cantante ante las cámaras, quien le preguntó a los reporteros sobre la paternidad de Emilio; aunque fingió demencia y pidió que se borraran sus palabras, el daño ya estaba hecho.

Incluso periodistas como Ana María Alvarado dijeron que José Manuel Figueroa "lo hizo a propósito" para molestar a Niurka.

José Manuel Figueroa se topó con el muro de Berlín y Niurka respondió.

La cubana publicó un video para exhibir al "bonito" de José Manuel Figueroa, y recordó un episodio del pasado que no deja muy bien al cantante.

"¿Te acuerdas cuando medio cogimos? Porque no me encontrabas el clítoris. Nunca lo encontraste. Me invitaste un fin de semana y estuve 8 horas porque hablabas tanta mierda. ¿Te acuerdas que te dije que el día que se te ocurriera decir una pendejada iba a abrir el hocico?",

Niurka reiteró que José Manuel nunca encontró su clítoris y que Emilio sabe quién es su papá. Aunque era un tema que ya había aclarado, reiteró que su hijo nació antes de que ella conociera a Bobby Larios.

La novia deJosé Manuel, Marie Claire Harp salió embarrada, pues Niurka dijo: "Tú no sabes dónde metes el pito, estúpido. Por eso estás con la pendeja esa que no tiene cerebro igual que tú".

Tras ser destrozado por la cubana, el cantante tuvo que salir a disculparse con Niurka.

