José Manuel Figueroa, extorsionado... "Le pedían 100 mil pesos para no desprestigiarlo"

José Manuel Figueroa reacciona. El cantante dio la cara luego de que una modelo, con quien sólo mantenía una relación de amistad, lo acusó en redes sociales de haberla lastimado físicamente. TVyNovelas tuvo conocimiento de que las acusaciones de Farina Chaparro surgieron a raíz de que ella se enteró de que el artista comenzó una relación formal con una conductora de televisión.

En entrevista, el representante legal de José Manuel, del despacho Fortaleza Abogados, José Roberto Gallardo, nos confirma que el cantante hizo una denuncia por la vía penal en contra de ella por los delitos de amenazas y extorsión. Además, nos revela que ella intentó manipular al hijo de Joan Sebastian para que le pagara sus tarjetas de crédito a cambio de no generarle el problema mediático que ahora enfrenta. Ellos se conocieron justo hace un año, y él aceptó en su denuncia que sostuvieron una relación de amistad cordial y agradable. Nunca imaginó que, de pronto, ella le diera otra interpretación.

¿Cuándo se hizo la denuncia? "El día de hoy (viernes pasado), aproximadamente a las 11 de la mañana, firmada por José Manuel. La revisamos nosotros como su equipo legal y sólo estaremos en espera de que nos notifiquen para ratificar la denuncia y llevar los testigos.

¿Qué tipo de denuncia hicieron? "Es en materia penal por las acciones posiblemente constitutivas de delito por hostigamiento, amenazas y lo que puede derivar en extorsión.

¿Cuáles son las acciones de hostigamiento a las que se refiere? "Presentamos mensajes de WhatsApp y estamos otorgando el teléfono de José Manuel para que se documente de manera fehaciente que vienen del teléfono de la señorita Chaparro. Tenemos en nuestro poder videos en los que se pueden apreciar muchas acciones de ella en contra de José Manuel, y se puede evidenciar en todo momento que él trata de evitar conflictos. De igual forma, los mensajes contienen información esencial para determinar las manipulaciones de las que era víctima José Manuel, y en los que la misma señorita Chaparro se retracta después, lo amenaza, le levanta falsos e inventa que él le hizo daño.

¿Ellos fueron pareja? "José Manuel nunca la menciona como pareja sentimental. La menciona como Farina Chaparro.

Los videos donde aparecen discutiendo, ¿dónde fueron grabados? "Los que tenemos son en casa de ella, había ocasiones en las que ella no lo dejaba salir; eso está evidenciado ante la fiscalía. Si nos vamos estrictamente al marco legal, es una privación de la libertad; los medios van a decir que José Manuel está fornido, que se puede ir; cuando vean los videos, se van a dar cuenta de las patadas que ella le da, las agresiones. Ese es el punto, y lo único que pedimos es que juzguen con igualdad de las partes, porque una agresión es igual de aquí hacia allá que de allá hacia acá.

¿Cuál era el motivo de la discusión? "La discordia en su momento fue respecto a las actividades que realizaba la señorita Chaparro. Es algo muy personal, pero que nos sirve y está presentado ante la fiscalía para demostrar la tergiversación de hechos que está realizando ella. En todo momento ella grita, dice que él le hizo daño, pero en ningún momento demuestra los golpes.

¿A qué se dedica ella? "Yo no estoy manifestando a qué se dedica. Él le comentaba que encontró unas tarjetas donde aparecía ella, y ahí empieza la defensiva con amenazas, con arruinar su lanzamiento... Todo por este tema que aparece también en la denuncia.

¿José Manuel la agredió en algún momento? "Él me aseguró por completo que no existe alguna prueba donde él la esté golpeando; él no fue agresivo. Ella puede decir que la humilló o cosas de ese índole, pero lo único que va a comprobar todo eso es un dictamen psicológico. Nosotros hemos manifestado ante la Fiscalía cómo antes de estos problemas ella manipuló la situación para obtener los resultados que pretendía, como que José Manuel le diera dinero. Lo amenazaba con arruinarle el lanzamiento de su disco si no la ayudaba económicamente, cosas de ese estilo.

¿Pidió una cantidad de dinero en específico? "De manera extraoficial, respecto de las cantidades, José Manuel sí me ha mencionado que le pedía pagar sus tarjetas, las cuales ascendían a 50 o cien mil pesos. Le demostramos con evidencia al Ministerio Público que ella le solicitaba ciertas cantidades, y que incluso hacía comparaciones con relaciones anteriores. Todo eso está documentado para demostrar que hay indicios de toda la manipulación, la tergiversación, el hostigamiento, las amenazas y extorsiones posibles hacia José Manuel.

¿Sabe si ella ha emprendido acciones legales en contra de José Manuel? "Nosotros no tenemos conocimiento de que haya una denuncia en contra de él. A mí me sorprende que los abogados de la señorita Chaparro hayan recurrido primero a los medios de comunicación; dicen que tenían conocimiento de este caso desde hace un mes. Mi pregunta es: ¿por qué no acudieron a la Fiscalía a solicitar medidas de protección? "Si la señorita Chaparro ha sido violentada, corre riesgo momento a momento; se me hace ilógico que primero hayan acudido a los medios de comunicación. Nosotros estamos tranquilos porque no les asiste la razón a ellos con lo que están diciendo legalmente.

Si ella se disculpara públicamente, ¿retirarían la denuncia o piensan llegar hasta el final? "Probablemente lleguemos hasta el final por el hecho de que pueden pasar daños y perjuicios en el tema de su trabajo. Ya mi equipo está trabajando para medir qué tanta repercusión pueda tener, y vamos a terminar en lo último, que se cubran los daños y perjuicios.

