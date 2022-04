José Manuel Figueroa celebra a Joan Sebastian en el que habría sido su cumpleaños

Este 8 de abril, Joan Sebastian habría cumplido años, y como a él le gustaba celebrar la vida, José Manuel Figueroa organizó un festejo en donde reposan los restos del cantante.

Como pocas veces lo hace, el cantante transmitió en vivo por las redes sociales, y mostró cómo una banda cantaba los éxitos de su padre afuera de la tumba, que adornaron con flores frescas.

José Manuel apareció con una férula en el brazo. El martes pasado fue sometido a una cirugía por una lesión que lo puso en riesgo de perder la movilidad de dicha extremidad.

Pero con Ła mejor actitud, Figueroa cantó y habló con sus seguidores: "Celebrar la vida de mis muertos, celebrar los consejos, recordar el amor que se tiene, para volver a recordarme que cuando alguien muere, el amor solo cambia de lugar".

"Este día, con su música, con su risa, y aquí estamos. Yo no soy de hacer esto pero me nació del alma. No soy mucho de hacer 'en vivos', pero aquí vamos a estar celebrando todo el día, saludando gente, siempre se da la oportunidad", dijo el cantante.

También invitó al público a visitar Juliantla: "Pueden venir por supuesto que se puede pasar, aquí son bien recibidos. Y más que nada porque se está cumpliendo, una forma que mi padre quería de recibir a la gente que lo admiraba y quería tanto".