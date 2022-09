José Joel sobre Sarita Sosa: "No vamos a hablar de la pelusa"

José Joel, el hijo del Príncipe de la canción en conjunto con las autoridades de la Alcaldía Azcapotzalco, anunciaron el homenaje a José José que se realizará el próximo 28 de septiembre, en el que el intérprete de “Amar y querer” volverá a pisar los escenarios a través de un holograma

en el concierto titulado “Partiste príncipe, regresas rey”, evento que se realiza entre dimes y diretes por el distanciamiento del primogénito de José José y su familia quienes fueron los grandes ausentes a la presentación.



¿Habrá gira de este show?

Es la intención, tenemos muchas ganas de hacerlo, de incorporarlo en el trabajo que venimos haciendo, el otro día vi un concierto del grupo Abba 100% virtual, a lo mejor ese es el futuro para este show, tener un concierto de una hora u hora y media exclusivo de José José, pero apenas lo estamos aterrizando.



¿Quiénes son los invitados a este evento?

Aún no lo podemos decir, estamos en pláticas, es algo que tiene que nacer del corazón de los invitados, cuando se habla de un evento gratuito, ahí se ve el corazón del artista, quien quiere y quien puede, pero estamos hablando con todos los que sabemos que le tuvieron un cariño muy

especial a mi papá para que puedan estar esa noche.

La situación con tu hermana Marisol y el show ¿Cuál es?

Marisol no esta tan enterada de lo que se va a hacer, más allá de los que están aquí, nos hemos cuidado mucho para que sea una sorpresa tanto para Marisol como mi propia madre que no entiende mucho de esta parte del holograma, así como mi hija Francesca que está muy emocionada, que todos los involucrados con la familia se lleven una grata sorpresa.



El hecho de que estén utilizando la marca de José José, nos habla de que ya hay avance favorable en el tema del testamento

Por supuesto, todo se ha venido dando de la mano, entiendo que los tiempos de Dios son perfectos, estamos terminando de atravesar esta pandemia, que si bien no nos permitió hacerlo antes, nos lo está permitiendo ahora con toda la justificación legal, tanto de marca, nombre, registro e imagen ya están de nuestro lado, gracias a Dios, seguimos afinando los detallitos económicos, que si el adeudo aquí y el adeudo allá, todo eso se sigue arreglando, pero lo importante es que nosotros como familia Sosa Noreña, tenemos todo para poder seguir trabajando con la casa disquera en todo esto que estamos haciendo, hay una buena relación por las canciones que se pudieran utilizar.



¿Qué piensas del proyecto que tienen Sara y Manuel José?

No vamos a hablar de la pelusa, no manchemos el homenaje tan bonito que estamos logrando, enfoquémonos en que la gente venga a ver esto que estamos logrando, les puedo decir que todo va sobre ruedas de manera legal y pronto tenemos nota en cuanto a la situación de estas

personas.

¿Cómo está la relación con tu hermana Marisol?

Todo fue un teléfono descompuesto, ella no me quería ver porque creyó que no estaba vacunado, me puse las dos vacunas, el bicho ya me dio, hasta dos veces y aquí estoy, yo entiendo su manera de ver la vida como esposa, como madre, como hermana, y si hubo ese momento tan intenso de no querer reunirse, ya paso y estamos bien; ella se sigue cuidando, su situación de salud quizá es diferente a la mía, tiene dos hijos que nacieron en la pandemia, pero está todo bien.

¿Desde cuándo se viene planeando este homenaje?

Recordemos que este plan, se tenía desde que estaba todos bien, en familia, se quería trabajar con Sarita y con Marisol y hacer una sinergia familiar muy bonita, donde estábamos esperando que mi papi se pudiera recuperar un poco más, antes de conocer lo del cáncer y desafortunadamente no lo pudimos llevar a cabo pues la gente de Miami (las Saras) lo quería hacer allá, y nosotros no teníamos la posibilidad hasta que llego mi papá acá, pero llego enfermito y no se pudo lograr este sueño de trabajar en familia.

¿Qué hay de la propuesta de nombrar las calles con el nombre?

Sí, eso ya está autorizado por la alcaldía, los andadores del Parque de La China, cada uno de ellos va a llevar el nombre de una de las canciones más icónicas de José José, son 18 andadores los que compondrán el circuito del príncipe, así como la calle de Tebas en la que aún tenemos que esperar, pero va a llevar el nombre de José José.



“QUE SERÍA DE MI VIDA SIN TENER QUE LIMPIAR TODO ESTE COCHAMBRE”

Aunque no quieran su vida sigue generando controversia…

Mi vida personal es muy aburrida pero que sería de ella sin tener que limpiar todo este cochambre, sería maravilloso poder decir que no hay más problemas, pero siempre va a haber gente que desgraciadamente insista en colgarse de alguien del calibre de José José. Afortunadamente contamos con un gran equipo en el aspecto legal y artístico, que nos está ayudando a resolver todas estas situaciones, no somos una familia de demandas, ni de estarme peleando, pero al fallecer un personaje de este calibre sabíamos que saldrían cosas que tendremos que ir arreglando, pero esto pasa hasta en las mejores familias.