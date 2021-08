José Joel a Manuel José: "Que se ponga a imitar a Juan Gabriel para que tenga dinero"

Sobre la prueba de ADN a la que fue sometido Manuel José, Anel Noreña dijo a TVyNovelas: “Lo dijo la mamá (Adriana Arbeláez) y nadie puede inventar una cosa así. La verdad siempre saldrá a flote, no importa cuántas marometas dé, pero ojalá que reconozca al niño y que pueda darle una familia. Les deseo lo mejor”.

Asimismo, quien fuera esposa del Príncipe de la Canción y su hijo, José Joel, respondieron fuerte y claro luego de que trascendiera que el colombiano tenía intenciones de hacerse una nueva prueba de ADN para demostrar que es hijo biológico de José José.

“Él se llama Brayan, no me lo confundan, bastante tiene en su plato para seguir pensando que es algo que no es, este niño está ahorita no mal, lo que le sigue, pobrecito, lleva cinco años queriendo hacer algo con esta mentira tan impresionante que ya nadie le cree… ¿Cómo puede exigir derechos, respeto e inclusive cariño, cuando sabemos, Brayan, que eres un mentiroso, que no traes absolutamente nada qué ofrecer que no sea esta mentira que ya se está desmoronando?”.

Y de manera sarcástica dijo que ahora tiene la manutención de un niño, por lo que le recomendó “que se ponga a imitar a Juan Gabriel o Raphael para poder pagarle al chamaco”. Por su parte, Anel refirió: “¡Ay, qué miedo! El tema para mí es irrelevante, no puedo decir nada más, porque gracias a Dios, hasta el día de hoy estamos en un país libre, donde sí hay leyes, no cuentos… Delante de todos se los digo, el tema Manuel José es totalmente irrelevante para mi vida”.

