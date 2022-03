José Eduardo revela lo que Eugenio Derbez ha tenido que hacer para entender a sus hijos

José Eduardo Derbez recuerda que en su infancia, él era el único de sus hermanos que le decía “no” a su papá Eugenio Derbez.

En una entrevista con la periodista Inés Moreno, José Eduardo cuenta que su papá “se ponía un poco mal cuando no tenía el control”.

El hijo de la actriz Victoria Ruffo dice que Derbez le ha revelado que, para controlar esas “manías”, ha tenido que tomar terapia.

“Ha mejorado mucho, ya no es tan controlador, sí era complicado pero ha tomado su terapia”.

José Eduardo narra que, puesto que sus padres estaban separados, cuando salía con sus hermanos y con Eugenio, tenía la posibilidad de negarse a las propuestas. “Yo era el único que le decía no; con mis hermanos fue diferente, ellas estuvieron siempre muy pegados a mi papá y a lo que él dijera”.

Comentó también que la relación con su madre Victoria Ruffo ha sido la que más lo ha marcado emocionalmente.

“Mi mamá me dio siempre el poder de decir: ‘Tú haz tu camino y nadie te va a decir qué hacer y qué no hacer. Mis hermanos dependían más de mi papá económicamente y estaban más con él. De parte de mi mamá era: ‘Tú tienes aquí lo tuyo, aquí tenemos todo, tú no te preocupes”.