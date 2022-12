Jorge Ortiz de Pinedo tunde a la selección del Tata Martino: lo que le faltó fue valentía

Jorge Ortiz de Pinedo, además de productor, actor, director y escritor, es un apasionado del futbol. Su afición por los rayos del Necaxa es bien conocida e incluso se ha llegado a mencionar como rasgo de algunos de los personajes que interpreta en televisión.

Como todos los aficionados, Jorge siguió el Mundial de Qatar y en particular los partidos de la selección mexicana de futbol, que fue eliminada en la primera fase. Y obviamente tiene un juicio sobre lo que sucedió en la cancha con el equipo que dirigió Gerardo el Tata Martino.

"Lo que le faltó a la selección mexicana fue valentía. Salieron a jugar contra Polonia con miedo, salieron a empatar, a no perder. Era obvio que Polonia era una selección que no tenía un nivel más alto que México; esa era la oportunidad para ganar el partido".

Jorge Ortiz de Pinedo es una asiduo asistente a los estadios de futbol en México para ver al equipo de sus amores, el Necaxa, por lo que sabe ver y analizar el futbol.

En su opinión, el equipo mexicano también equivocó la estrategia contra Argentina.

"Contra Argentina, la selección salió a no perder, a que no la goleraran. También le faltó valentía porque yo he visto en otros mundiales a México enfrentarse a Argentina y hacer partidos realmente buenos, duros. Y ahora salieron con el temor de que les fueran a meter muchos goles y pues perdieron".

México tuvo en el Mundial de Qatar su peor participación en mundiales desde 1978, cuando también fueron eliminados en la fase de grupos luego de perdes contra Alemania, Marruecos y Polonia.

"En el último partido de Qatar, ahora sí salieron a ganar... ¡y ganaron! Nos faltó un gol pero ahí se demostró que había futbol para salir a ganar, no solamente a no perder o a que no los golearon como con Polonia y Argentina".

Jorge Ortiz de Pinedo tiene ahora la confianza y fe de que en el próximo mundial el vaya mejor a México: "Eso esperamos todos los mexicanos".

