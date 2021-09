Jorge Ortiz de Pinedo se refugia en Acapulco por este motivo

A sus 73 años, el señor Jorge Ortíz de Pinedo sigue firme en la televisión y no se ha derrumbado ni siquiera por la amenaza de la pandemia. El actor y productor decidió enfrentarse a las dificultades de estos tiempos y seguir grabando el exitoso programa Una familia de diez, en el que hace mancuerna con su hijo Pedro, quien encabeza el equipo de producción.

Y aunque el veterano artista sortea los problemas pulmonares que lo han afectado en los años recientes, encontró una solución y ahora se refugia en Acapulco para mejorar su respiración y llegar renovado a los foros de Televisa.

¿A partir de qué temporada se alejaron del guión original en Una familia de diez? Desde el principio; lo que pasa es que la obra original la hice por primera vez hace 40 años y la adapté a México. Luego la hice en los 90, y desde 2007 la empecé a hacer en televisión. O sea, a lo largo del tiempo le fui metiendo los problemas de los mexicanos, pero curiosamente, es un éxito en toda América Latina porque se ven reflejados sus hogares. Es que vivimos de forma parecida todos los latinoamericanos, tenemos unas desigualdades tremendas, hay gente con demasiado y gente con muy poco; hay injusticias, hay abusos, hay gente gandaya que no respeta, no cumple la ley, y hay gente trabajadora, honesta y buena. El programa se ha convertido en el líder de audiencia porque habla de la verdad, porque no tenemos trabajo, no tenemos dinero, no tenemos educación, no tenemos seguridad, estamos vueltos locos y conviviendo como podemos, y esta es la historia de nuestros pueblos.

¿Cuál es el principal desafío de grabar en plena pandemia? Primero, hay que vencer el miedo, porque naturalmente, desde el año pasado que empezó la pandemia y que hicimos las temporadas cuatro y cinco era tremendo; el año pasado era todavía peor porque estábamos más asustados, no había vacunas, no había nada, entonces tuvimos que entrar con mucho temor, pero tuvimos la suerte de que mi hijo Pedro como productor se encargara de protegernos por todos lados, de poner reglas muy feroces, no había tolerancia a cualquiera que no llegara con cubrebocas o no se lavara la manos, a cualquiera que no se echara alcohol. Todo lo que tocábamos en escena tenía que ser sanitizado inmediatamente, la ropa se desinfectaba y nos hacíamos la prueba COVID cada semana para evitar cualquier riesgo de contagio, suplicándole y rogándole a Dios y a los compañeros, que saliendo, inmediatamente de trabajar, se fueran directamente a su casa con su familia, que no asistieran a fiestas y no vieran a la familia para estar sanos y reencontrarnos el lunes en las grabaciones.

Era todo un sacrificio… ¡Claro! Imagínense mi caso, que no podía ver a mis nietos todavía, los veía desde lejos, yo en una terraza y mis niños desde abajo en un jardín diciéndome adiós. Así lo hicimos porque los chiquitos también podían ser un conducto del virus, entonces ha sido tremendo, la tensión ha sido muy fuerte, los actores tuvimos que entender junto con nuestros compañeros técnicos y de producción que no debemos saludarnos de mano, de besos. Eso era una gran costumbre, ahora no nos abrazamos, no nos besamos, sigue habiendo el mismo cariño, pero hay una sana distancia. Y cuando en el programa tiene que darse un beso alguna pareja, por ejemplo, en el caso de Ricardo Margaleff y Daniela Luján que son un matrimonio, de Zully Keith y este servidor, que somos un matrimonio en la trama, o Andrea Torre y Moisés Iván, debemos hacernos pruebas PCR; aquí no funciona el del puntito de sangre. Por todo esto no se nos ha contagiado nadie, no hemos parado de grabar, ya que todos se han cuidado.

¿Cómo ha seguido con sus problemas en los pulmones? Vivo en Acapulco, entonces, lo que hago es venir a la Ciudad de México, grabo y me regreso los fines de semana. Viernes, sábado y domingo estoy en el puerto para que me favorezca el nivel del mar y para que mis pulmones se refresquen. Me vengo tempranito los lunes a trabajar, y así me la he pasado para poder respirar un poquito mejor, y aquí en la Ciudad de México dependo del tanque oxígeno, porque es la única posibilidad que tengo de tener una buena oxigenación como todos los que estamos enfermos de enfisema pulmonar que ahora se llama Epoc (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), pero que es lo mismo, y todos los que tienen asma, y más en esta ciudad que está tan contaminada, llena de polen, de polvo, de plomo en el aire, y la altitud, dos mil 250 metros, es tremenda, pero aquí estoy, contento, feliz, teniendo el privilegio de trabajar con mi familia, con muchos amigos, y de seguir entreteniendo a la gente.

Las consecuencias del cigarrillo. El popular actor mexicano superó el cáncer de pulmón que le fue diagnosticado en 2013, y ahora batalla con las secuelas que derivaron una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Según el artista, este padecimiento se derivó de su adicción al cigarrillo, pues fumó por 51 años, y en ocasiones, ¡se fumaba dos cajetillas al día!

“Es una adicción tremenda y gravísima. Yo fumé y casi me muero, me dio dos veces cáncer de pulmón, me faltan dos pedazos de pulmón que me quitaron. No fumen, se los recomiendo de todo corazón, no hagan caso de la publicidad de los cigarrillos, que no los inviten”, dijo Jorge Ortíz de Pinedo en una entrevista con Mara Patricia Castañeda en su canal de YouTube.

