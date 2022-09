Jorge Ortiz de Pinedo nos confiesa que tiene otra cirugía en puerta: "¡Tengo un chorro de cosas!"

La Navidad de Jorge Ortiz de Pinedo, probablemente, será en proceso de recuperación, pues el actor que estrena esta semana la nueva temporada de Una familia de diez tendrá próximamente una cita con el cirujano para operarse una rodilla que tiene lesionada desde hace algunos años.

“La derecha me la operaron hace ocho meses, ahora falta la izquierda, pero para eso debo esperarme unos tres meses, quizá cuando terminemos de grabar. Es que yo no tengo meniscos, entonces mi rodilla derecha es mecánica, gracias a una intervención quirúrgica, y estoy esperando que se fortalezca esta pierna para hacer la operación de la otra rodilla, porque desde muy joven me destrocé los ligamentos por hacer deporte, teatro, por trabajo o diversión, hacía muchas cosas, por eso ahora me estoy componiendo esas lesiones para estar mejor. Pero me siento muy bien, yo digo que seguir trabajando y seguir produciendo es un privilegio”, nos cuenta, de entrada, el artista que se hace una evaluación médica continua para descartar otras afecciones.

“YA ESTOY ACOSTUMBRADO A QUE ME OPEREN DE TODO”

Cada seis meses le toca un chequeo completo para ver cómo están sus pulmones y para verificar que no exista un nuevo problema de cáncer.

“Me veo con el neumólogo, con el oncólogo, con el cardiólogo. Es que no es fácil producir, dirigir, actuar y coordinar con mis hijos el programa, los llamados son desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, además, tengo que hacer ejercicios y mantener una dieta balanceada que me permita manejar mi diabetes porque también soy diabético. Tengo un chorro de cosas, y la operación de la rodilla no es riesgosa, yo estoy tan acostumbrado a que me operen de todo que no tengo problema (risas), después de que me quitaron un pedazo de pulmón, estar vivo es un premio, confío mucho en la ciencia, es que han adelantado tanto que resulta impresionante, si esto me hubiera pasado hace 50 años, no existiría remedio para curarme ni la diabetes ni la hipertensión ni el cáncer”.

En esta nueva temporada de Una familia de diez, Ortíz de Pinedo se arriesga a grabar la trama en exteriores. Pero, ¿qué lo llevó a sacar el programa de los foros de Televisa?, según él, quería darle un nuevo aire y obtener más comodidad por su enfermedad pulmonar.

“Ahora, Plácido hará lo que muchos hacen en el planeta, movernos de ciudad para conseguir trabajo, entonces se irá a Acapulco, a un club de playa, así que ahora vamos a tener tres escenarios: el supermercado, el departamento de Plácido donde vive tanta gente y el club de playa donde él es empleado. Así la gente verá el mar, el sol y la naturaleza”. A su juicio, necesitaba darle un giro a la historia y enganchar aún más a la audiencia.

“ESTAR AL NIVEL DEL MAR ES LO QUE MÁS ME CONVIENE”

“También sucede que yo vivo en Acapulco y ahí encontré las facilidades para poder hacer una locación en el club de playa de una vecina mía. Entonces se conjugó todo esto, la historia me pareció simpática, divertida, alegre. Esto me permite quedarme más tiempo allá”. Sin embargo, el histrión sigue con su plan de trabajo a distancia.

“Se mantienen nuestras juntas de zoom con producción, con los escritores, con el director de México, yo sigo siendo el director general, pero allá está mi hogar, entonces es una ventaja estar a nivel del mar, que es lo que más me conviene porque padezco EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), por haber fumado toda mi vida, debo estarme cuidando, la oxigenación en México me baja mucho y prefiero estar allá. Pero también tengo capítulos aquí”.

El artista que está al frente de la exitosa serie de comedia, transmitida por las estrellas, dice que ya está acostumbrado al concentrador de oxígeno, pero que se la pasa mejor en ciudades costeras como Nueva York, Miami y Veracruz, ya que en esos sitios no necesita oxígeno, “pero con alturas como la Ciudad de México, Puebla y Cuernavaca, es muy difícil”.

Por fortuna, en su casa no se sabe lo que es un cigarrillo, “nadie en mi familia fuma, ni mi esposa ni mis hijos ni mis nietos, eso es una bendición, porque me están acompañando en mi enfermedad, no hay una tentación, además, no hay humo, porque a mí el smog me afecta”.

