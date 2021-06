Jorge Medina se contagió 2 veces de COVID-19, no podía respirar y cuenta cómo renació

TEXTO: OTTO ROJAS

Jorge Medina saborea el éxito como solista pese a que su fama y popularidad las alcanzó por ser vocalista de La Arrolladora Banda El Limón; el cantante se hizo un nombre y ahora saca las garras para defender su puesto como solista. Aunque se contagió dos veces de COVID-19, la pandemia no lo detuvo y aprovechó el tiempo de la cuarentena para crear lo que más sabe hacer: música, y preparó un álbum de 14 temas inéditos conformado por baladas, rancheras, cumbia y hasta salsa. En entrevista se abrió y contó que no se arrepiente de haber emprendido un nuevo viaje musical solo, pues anhelaba ser libre e independiente.

Lanzas un disco que nació y creció en medio de la pandemia, ¿cómo le hiciste? "El 2020 fue un desastre, pero si ponemos la música primero, la verdad es que fue muy padre lanzar todos los temas que conforman el disco. El álbum se llama Tres vidas, y en él aposté mucho al amor, al desamor, y la idea fue sencillamente buscar mi sonido. No es un experimento, estoy arriesgando; tiene un poco de salsa, por lo que para mí es un trabajo musical más completo.

¿Qué obstáculos tuviste que sortear para poder ver materializado el álbum? "En la vida quieres tocar el cielo y a veces no lo alcanzas. La pandemia te muestra todos los obstáculos del mundo, uno es que no sabes si las personas están preparadas para escuchar las canciones, a lo mejor están pasando por un momento triste; yo proyecto alegría, pero cada quien está en su rollo.

"Afortunadamente pudimos sortear los obstáculos que se me presentaron, uno de ellos fue para hacer los videoclips; todo lo realizamos con la sana distancia porque estábamos espantados por el COVID; de 12 personas que trabajan contigo en producción, tienes que llevar cinco, todo lo tienes que hacer en familia y en tu casa porque no puedes salir, pero tienes que hacer el video. Nos tuvimos que poner creativos. La parte más difícil para mí como productor fue que los ánimos van cambiando, yo también tuve mis momentos de depresión".

¿Cómo has estado en la pandemia y en los meses de confinamiento? "Lo único bueno que le saqué a la pandemia fue que hice mucho ejercicio, hice pesas. Sí trabajé, pero sólo hice como siete fechas en el 2020, aunque eran con pocas personas. Salimos vivos, y cuando llegó el 2021 saqué el disco y ya comenzamos a tocar en vivo.

"Tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad en la que no podemos llenar a su totalidad un escenario, pero no importa, que sean las personas que tengan que ser, porque poder volver a cantar en vivo y recibir el aplauso del público es lo que necesito.

Te enfermaste dos veces… "Me dio COVID-19 en enero de este año y a principios de 2020 también me dio. Afortunadamente esta vez he sido asintomático y ya me vacuné en Estados Unidos, me cuido mucho porque puedo contagiar a otras personas.

¿Cómo afrontaste el virus? "A mi esposa también le dio (COVID-19), nos encerramos los dos en la casa; pienso que la vida sana que tengo me sirvió para sobrellevar la enfermedad, perdí cinco kilos de la nada, a mí no se me quitaron las ganas de comer, comía de todo, pero igual adelgacé. Ahora me siento sano, me siento superbién, no me cansé cuando hice shows; yo pienso que son las ganas que tengo de cantar lo que me dio fuerzas.

¿Cuál fue el momento más difícil de la enfermedad? "Sin duda fue cuando me dio por primera vez COVID-19, tardé tres meses en recuperarme, no podía cantar, no podía respirar, pero fui con el foniatra a tratarme y estoy perfectamente, sin secuelas.

¿En qué se diferencia este disco de los anteriores? "Tiene una voz joven y cuidada, que me recuerda a un Jorge del 2002; también se refleja la disciplina, ahora trabajo cuando quiero trabajar y descanso cuando quiero descansar. Cuido mi voz y mi garganta.

¿Conseguiste un equilibrio? "En esta etapa de mi vida estoy bien equilibrado, trabajo y descanso a la par, porque eso es lo que significa hacer una carrera larga, ambas cosas tienen que ir de la mano".

¿Consideras que te mantienes fiel a tu esencia? "Me mantengo fiel a mi estilo, pero tengo que arriesgar, tengo una canción que se llama Levántame el castigo, pero a gritos pido a J Balvin para esa canción, porque es un tema más urbano y sólo pienso en él para interpretarla conmigo; el joven me cae bien y me gusta la

carrera que lleva.

