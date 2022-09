Jorge 'Coque' Muñiz se salvó del cáncer de próstata

Coque Muñiz, quien siempre refleja una imagen de alegría, no la pasó nada bien en los últimos años debido a un padecimiento en la próstata que le impedía orinar con normalidad, lo que implicaba tener que subir al escenario con molestias, pero como buen profesional, el cantante de 62 años cumplió con el público, y tras someterse a los estudios pertinentes, y luego de una cirugía, está de vuelta en los escenarios.

Fue un gran regreso al escenario en el Lunario… Me siento feliz, creo que ya rompimos récord de presentaciones de un mismo artista en este lugar; ha habido una comunicación muy padre con el público, pues es un escenario muy cómodo para el que se está presentando y para el que lo está viendo. Para mí fue un regreso muy significativo porque me operaron, y ya estoy listo para pegarle.

Háblanos sobre la operación a la que te sometiste, ¿qué fue lo que te sucedió? Tuvieron que operarme de la próstata, fue programada, ya tenía algunos años con síntomas, pero a veces es difícil hablarlo, aceptarlo y tratarlo; estos síntomas iban aumentando y encendiendo los focos rojos de que ya tenía que operarme, pero siempre recurría a los remedios de un par de días y lo iba dejando para después. Una ocasión me molestó más y fue como acudí al médico; él fue tajante, me dijo que si no lo trataba, podían venir otras cosas (cáncer). Me realicé estudios, me operaron y se dieron cuenta de que estaba en el momento en que si dejaba pasar más tiempo, la situación se hubiera complicado. Salí de la operación y todos los estudios resultaron negativos, descartando el cáncer.

¿Dejaste pasar mucho tiempo? Sí, desafortunadamente; en los últimos años me sucedían estas contingencias de no poder ir al baño, se me cerraba el uréter y tenían que ponerme una sonda; dolía mucho, pero por no ir al especialista a checarme, prefería eso y circular un par de días con una manguera para poder orinar.

¿Llegaste a tener complicaciones para subir al escenario? Era doloroso, pero si tenía una presentación, tenía que hacerlo así; tuve que salir al escenario con una sonda que drenara la vejiga, pues la necesidad de orinar era más grande, era como tener una herida. Los únicos que sabían de esto era mi equipo cercano, pues aun en los viajes debía traerlo, y era muy incómodo en trayectos de varias horas.

Esta es una carrera de mucho sacrificio y constancia… Sí, y a veces sientes que ese sacrificio no es justo; el otro día comenté en una de mis redes que nunca me he sentido el número uno, pero he tenido momentos que siento que soy el número dos, porque esa es la percepción que me da el público donde me presento.

Has sido un personaje que en su momento ha sido criticado, ¿cómo tomas estas críticas? Siempre es bueno que haya una crítica que te recuerde que eres de carne y hueso; las estrellas están en el cielo y los hombres en la tierra, hay que saber ofrecer disculpas,y salir adelante, recordar no dónde te caíste, sino dónde te resbalaste, para no volver a caer.

