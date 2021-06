Jorge Aravena busca novia: "Sin mujer siento que me falta algo"

Es un hombre guapo que en múltiples ocasiones ha interpretado al príncipe azul de las telenovelas; sin embargo, aunque parezca mentira, Jorge Aravena lleva más de dos años sin salir con una mujer, pues no ha tenido la suerte de toparse con una candidata que cumpla con todos sus requisitos.

El actor asegura no ser exigente, sólo quiere compañía y atención; un cuerpo escultural no lo enloquece, pues prefiere que lo conquisten con una buena plática. En entrevista, nos confiesa cómo se comporta a la hora de la conquista.

¿Cuál ha sido la clave de tu éxito en 30 años de carrera? "Primero que todo, la constancia, la responsabilidad, el respeto... Es un conjunto de cosas, porque si haces una sola, no sirve de nada; si eres muy disciplinado, pero en otra cosa fallas, no tendrás los resultados que esperas. El éxito es un conjunto de muchas cosas, pero también de suerte, eso es muy importante.

¿Cómo te cuidas físicamente? "La gente piensa que soy muy estricto con mi alimentación, con el ejercicio y todo eso, pero no es así; abuso de las comidas porque, afortunadamente, tengo buen metabolismo. Me crié practicando deportes, corrí motocross desde los 11 años hasta los 20, y me quedó el metabolismo muy acelerado.

"Siempre me decían que cuando me casara iba a engordar, pero ya me casé dos veces, tengo cuatro hijos y nunca engordé. Como lo que sea, nunca he hecho dieta, y no quiero hacerla para que no me vaya a cambiar el metabolismo. Obviamente, si quiero marcar el abdomen tengo que dedicarme a hacer ejercicio, eso sí no sale

por arte de magia.

¿Eres un hombre romántico? "Demasiado. Creo que también tiene que ver que mi trabajo se basa mucho en el romanticismo, durante 30 años he hecho telenovelas. Siempre me ha gustado el proceso de enamorar a una mujer, no soy de los que llegan de una vez; siento que con mi trabajo se me ha despertado la parte sensitiva de tanto interpretar personajes, pues la mayoría han sido románticos, conquistadores.

¿Cuál es tu táctica para seducir? "Yo seduzco hablando y sonriendo. Sé que la primera atracción es física, el amor entra primero por los ojos, pero cuando viene la conversación, es cuando te enamoras realmente de esa persona.

Para ti, ¿qué es la mujer? "Es el complemento absoluto y total del hombre; yo sin mujer siento que me falta algo, un brazo, un miembro... Siempre debo tener contacto con la mujer, y no me refiero a la parte sexual, que es importante. Me fascina conversar, platicar con una mujer, pues no es lo mismo que hacerlo con un amigo o un familiar.

¿Todavía sigues soltero? "Sí. Es que con la pandemia se me ha hecho difícil encontrar una novia (risas).

¿Cuál es tu prototipo de mujer ideal? "Lo primero, es que ella se divierta estando conmigo, que lo disfrute, que sonría. Me gusta que en mis momentos malos ella me ayude a analizar y a salir adelante. Obviamente me comprometo a hacer lo mismo cuando ella atraviese por momentos difíciles; es importante saber que nos tenemos el uno al otro. La convivencia también es muy importante; al principio soy de los que las lleva y busca en su casa, pero ya después me gusta vivir con ellas. Es que llega un momento en el que hace falta pasar más tiempo... Yo disfruto amanecer junto a una mujer, compartir las comidas, hablar…

¿Cuál es la clave para que haya paz en la relación? "Quizás el ser sincero, respetando a la otra persona. Nunca hay que agredir o violentar a la pareja, estoy en contra de eso. El respeto sí debe ser primordial, es básico.

¿Qué cualidad tuya es la que más valora la gente? "Creo que la autenticidad es muy importante, ser amable, porque nadie puede decir que alguna vez le negué una foto o un autógrafo, jamás. De repente, cuando me toca salir a la calle de mal humor por algo que me pueda estar ocurriendo, trato a las personas igual, porque ellas no tienen la culpa de lo que yo pueda estar viviendo.

"Nunca he pagado mi rabia con nadie. Otra cualidad es ser buena gente, mucho más en estos momentos que tanta falta hace, porque hay unas cuantas personas que no son tan lindas por dentro. Eso se le ve a la gente en la mirada, se siente como primera respuesta. Una persona con mala intención se nota inmediatamente, pues los ojos reflejan mucho lo que hay dentro.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!