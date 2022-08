Jolette pone en su lugar a William Valdés, exige disculpas pero él SE NIEGA y contraataca

Después de ser presentador digital de 'La Academia', William Valdés mencionó el nombre de Jolette en televisión, pero a la presentadora no le gustó y le reclamó en redes sociales.

William compartió en Twitter que grabaría un podcast, pero Jolette le respondió: "¿Me vas a atacar también en tu podcast?". A partir de ahí, surgió una guerra de declaraciones entre ambos, y el cubano se negó a disculparse.

Jolette se quejó: "Es que no me conoce. Alguna vez coincidimos y fui muy amable con él. Ignora por completo mi verdadera historia. Y me agrede siempre que puede en medios . No le he hecho nada. SE DEBE DISCULPAR".

Pero William dijo: "Mi querida Jolette. Primero de que hablas? Cuales ataques? Jamas te he atacado simplemente digo una realidad. Cuando estabas en La Academia NO CANTABAS y eso no es mentira.. Jamas te ataque con mis comentarios es una opinion. No me disculpo".

La exacadémica reprendió: "Nadie está preguntando tu opinión. No tienes derecho a tomarme como referencia, sin conocerme, cada vez que puedas. Primero conoce mi historia ahí y luego discúlpate, porque la primera vez, no es".

Pero William respondió: "Como también se que te invitaron a La Academia y dijiste que no cuando eres referencia del proyecto. Las comparaciones las hizo el publico. Yo defendí a Rubi como te hubiera defendido a ti. Con todo respeto no vengas a decirme de quien puedo opinar o no. Eres una figura publica".

Jolette hasta lo llamó misógino y mencionó que Laura G también la criticó, pero William le respondió: "Señora lo que usted quiere es pantalla y atención y ahora metiendo a Laura G. Ya siéntese. Debe estar feliz que La Academia todavía habla de usted. Marcaste generaciones quédate con eso y si no te gusta que la gente opine pues no estes en el medio…".