Johnny, hijo de Jenni Rivera, habla de la auditoría y desecha de su vida a sus tíos

Después de que se destapara que los hijos de Jenni Rivera pidieron una rendición de cuentas a sus tíos Juan y Rosie Rivera, es Johnny López quien da la cara pero sorprende por sus declaraciones.

Y es que luego de que su abuela doña Rosa Saavedra aseguró que Johnny solicitó la auditoría para luego tener acceso al dinero de 'La diva de la banda' con tal de gastárselo, el joven se defendió.

Para empezar, desmintió a su tía Rosie, quien había asegurado que esta no era la primera vez que rendía cuentas.

"Mi tía Rosie dijo que no era la primera auditoría. Eso es mentira. Esta sí es la primera vez que hemos pedido algo", aseguró a 'El Gordo y La Flaca'.

"El 7 de abril pedimos la contabilidad y el 7 de mayo lanzó ese video en YouTube. Me hace preguntar por qué ahorita, por qué en medio de esto", dijo sobre que Rosie renunció a su puesto de albacea de la herencia.

La nueva albacea será su hermana: "El mes pasado, los cinco hermanos decidimos que era mejor que Jacquie se pusiera albacea. Estamos en el proceso".

Eso sí, aclaró: "Yo nunca dije que ellos nos robaron, nunca dije eso. Como te acabo de decir, mi intención fue que quería ver la reacción".

"Siempre hemos tenido preguntas, pero cuando hacemos las preguntas siempre tienen la excusa de que por preguntar, no tenemos confianza en ellos, ellos se ponen muy a la defensiva. Dicen siempre que somos niños irrespetuosos y no somos agradecidos", dijo.

Y confesó: "La última vez que hablé con mi tío Juan estuvimos gritándonos. Me dijo que yo no tenía derecho de hacer preguntas o estar involucrado".

"Tengo muy buenas razones, tengo derecho como hijo. NO quería hablar en público, pero como se ha manejado la situación, yo debería salir a defenderme".

Por si fuera poco, desechó de su vida a sus tíos: "El año pasado llegué a un punto de que ya no necesito a estas personas en mi vida, puedo estar por el resto de mi vida sin hablarle a ellos y creo que sería feliz. En específico mi tío Juan y mi tía Rosie".

"No quería incluir a mi abuela en eso, hasta que ella hizo ese video, no se me nace hablar con ella", dijo respecto al video en YouTube donde su abuela dijo que él solo quiere dinero para gastárselo.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!