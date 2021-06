Johnny desenmascara a sus tíos: "Manipulan las situaciones a su favor"

En la entrevista donde Johnny López dio la cara ante la contabilidad que solicitó a la empresa que maneja el legado de Jenni Rivera, el joven desenmascaró a sus tíos Juan y Rosie.

No conforme con haber dicho que no les quiere volver a hablar, y decir que su tía mintió al decir que ya se habían hecho otras auditorías, el joven reveló más situaciones.

Se quejó de que Juan Rivera recibía ganancias a costa de Jenni, y que han tomado ventaja para fines personales:

"Cuando estuvimos preparando ' Quisieran tener mi lugar', el dueto entre mi mamá y Chiquis, mi tío Juan fue quien encontró las canciones. Dijeron que porque él encontró las canciones él debía recibir el 40 por ciento del crédito del compositor. Chiquis compuso un nuevo verso completo para la canción y él no compuso nada".

"Usan mucho las emociones en situaciones así para manipularlas a su favor. Si no estamos de acuerdo, dicen que somos malagradecidos", afirmó Johnny a 'El Gordo y La Flaca'.

Johnny resaltó que se puede ver el protagonismo de sus tíos en la bioserie de Jenni Rivera.

"Por lo que yo veo, se enfocaron más en la vida de ellos que en mi mamá. Hay algunos episodios en que mi mamá no sale por 15 o 20 minutos de toda la hora. No quiero decir que se hayan aprovechado de eso, pero hay muchas cosas que no puedo ignorar".

Además, Johnny contó que el 11 de mayo su tía Rosie les pidió vía correo electrónico que mantuvieran en silencio el asunto de la contabilidad a la empresa. Pero luego salió a la luz.

"Tengo mis ideas, no las quiero decir, pero se me hace interesante que salió cuando ella tenía que promover un libro y cuando mi tío Juan tenía que promover su música", dijo sobre sus sospechas.

Eso sí, Johnny aseguró que no busca dinero, sino justicia.

"La verdad no me importa mucho el dinero, he tenido muchas difíciles lecciones de vida y sé que el dinero no me va a hacer feliz. Lo que yo quería hacer con la contabilidad es ver la reacción, de cómo iban a portarse (sus tíos) y no me sorprendieron, mira el escándalo que se ha armado".

