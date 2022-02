Johanna Vega-Biestro responde a Adame: “Me insulta de manera cobarde y machista”

“No me sorprende porque cuando el señor Adame se queda sin argumentos, se va a la ofensa y a la calumnia, a inventar cosas”. Así respondió Johanna Vega-Biestro a las declaraciones en las que Alfredo Adame la acusa de haberse burlado de él.

Adame lleva dos semanas en el escándalo luego de la riña callejera en la que se vio involucrado con una mujer, un hombre y una niña y que comenzó por un incidente vial.

El actor dijo que al hablar de esta riña en su programa de televisión, Johanna Vega-Biestro había sido “temeraria” y que sus comentarios habían sido “estúpidos”.

En el programa ‘Sale el sol’, la periodista respondió a las acusaciones de Adame. “Si no le gustan mis comentarios o que se hable de él, entonces que no dé pie a que se hable de él; yo fui de lo más profesional en mis comentarios, lo más objetivos; y al video y mis declaraciones me remito. En ningún momento dije lo que él dice”.

Tras la riña callejera, Alfredo Adame ha insistido en que él fue una víctima, que le robaron una cadena de oro y que lo único que hizo fue defenderse.

Incluso decidió mostrar públicamente su colección de armas y sus respectivos permisos de portación para aclarar la acusación de que él pudo haber traído un arma, lo cual ha negado.

Vega-Biestro, en su defensa, señaló que la actitud de Adama en su contra es recurrente: “Se va a la ofensa, lo hemos visto desde la mama de sus hijo, sus hijos… esos son sus únicos argumentos, insultar de la manera más cobarde y machista”.