Joely Bernat, prometida de Paul Stanley: "No duermo por la ansiedad"

Hace un mes inició La casa de los famosos México, y alguien afuera de ella no ha podido dormir, ¿la razón? Que su prometido se encuentra adentro.

Se trata de Joely Bernat, quien nos confesó que extraña a más no poder a Paul Stanley. “No duermo por la ansiedad de que no está a mi lado, el dormir con él ocho años y que ahora no esté en la casa está cañón”, nos reveló la guapa dominicana.

Pero no sólo ha lidiado con eso, sino también tuvo que tomar una difícil decisión: dormir a su nene Chester, uno de los tres perritos que tiene en su hogar, debido al sufrimiento que presentaba a causa de un soplo en el corazón y problemas renales, y desde luego, adoración de Paul.

Debido a que platicamos con Joely días antes, nos platicó lo que estaba pasando: “El Chester está malito, tiene 15 años, estoy muy preocupada por eso, no sé si tenga que tomar la decisión de dormirlo, no lo quiero hacer si no está Paul, me siento estresada, nosotros hacemos todo en pareja, y hacerlo sola está cañón”.

Y es que Joely nos hizo hincapié en que su prometido tiene ansiedad y depresión, por lo que una noticia así lo podría poner muy mal, incluso antes de entrar al reality show, su terapeuta le dio varios consejos.

“Paul es amante de la naturaleza, entonces la terapeuta le dijo que le echara agua a las plantas, que se pusiera a cocinar, porque eso le gusta y lo relaja; si no fuera actor y conductor hoy en día, él sería chef, porque le encanta, admito que no sé cocinar para nada, y él lo hace superrico. También le recomendó respirar, y se llevó su máquina que le da oxígeno y lo relaja para poder dormir, es medicada y todo, él no podía irse sin ella”, detalló Joely.

Además, dejó claro que Paul no es un comediante y que se enojó mucho cuando dijeron en los medios que no lo veían como en el programa Hoy, relajiento y bromista, sino más bien introvertido. “La primera semana que todos decían que no era Paul, me enojé, porque siento que nadie lo conoce como yo; uno también en su 24/7 necesita descansar, reflexionar, a él le gusta su paz, su tranquilidad, le encanta estar en su hogar, con sus perros, conmigo, ir a cenar, al cine, pero cuando tiene que trabajar o cuando estamos en una reunión con familiares o amistades, echamos relajo; así tal cual como lo ven en la casa, así es”, relató la actriz y modelo.

Antes de que Paul entrara a La casa de los famosos México, Joely admitió que se puso nerviosa, pues no sabía bien de qué se trataba el reality y le “leyó la cartilla” a su amado: “Me había imaginado que era como Jersey Shore, de chavitos que ligan y se besan, le dije: ‘Te apoyo en todo lo que hagas, nada más te pido que te comportes’, y me dijo: ‘no te tienes que preocupar, yo voy por pura chamba’”.

Desde luego que Joely ve en la final a Paul, y vaticinó que también llegarán Poncho y Wendy, quien por cierto, confesó, le cae muy bien, pues es igual de transparente que Paul. Incluso, comentó, la integrante de Las Perdidas será una de las invitadas a su boda, la cual espera se lleve a cabo antes de que concluya este 2023: “Nunca ha sido mi sueño tener una boda grande, no porque no me quiera casar, siempre he querido hacerlo por la Iglesia, pero para mí lo más esencial es la fortaleza que tenga la relación, el que nosotros estemos contentos con las decisiones que tomemos, no porque la gente quiera algo. Si se hace la boda, bien, y si no, no pasa nada, en el sentido de boda grande”.

Entre los planes, agregó, se encuentra agrandar la familia: “Los hijos también están en las pláticas, obvio Paul sería un gran padre, también por todo lo que pasó, así que cuando Dios mande”.

