Joaquín Muñoz: "Familiares de Juan Gabriel no pueden demostrar que está MUERTO"

Como asistente personal que fue de Juan Gabriel en su juventud, Joaquín Muñoz fue siempre cercano a él. Algunos piensan que es tanto el cariño que él le tiene al cantante, que por eso sigue pregonando que está vivo y sufre un delirio a consecuencia del dolor; por eso inventa que sigue en comunicación con él y le mantiene una vida en Morelos, misma que el escritor y empresario solventa.

Por otra parte, hoy se jacta también de haber conseguido lo impensable: ganarle una demanda a Guillermo Pous, quien fuera albacea y abogado de confianza del propio Juan Gabriel. Lo acusó por daño moral y calumnias.

En entrevista, Muñoz nos cuenta las cosas que presuntamente Iván ha hecho para quedarse con la fortuna de El Divo de Juárez.

Sabemos que le ganó la demanda a Guillermo Pous por daño moral, ¿se siente satisfecho por ganarle a un abogado tan importante? ¡Qué va a ser importante ese señor! Igual porque luego sale hablando de mí en la televisión, pero ¿quién lo pela? Si nos vamos a EU él y yo, no les quiero contar con quién se va a querer retratar la gente, si con él o conmigo; igual en Chicago, Dallas, Los Ángeles… Más bien los medios quieren hacer importante a ese señor, pero no lo es. Creo que de esa manera fue pescando poco a poco a los artistas que hoy representa, solo quería llevar los casos de personas famosas.

Joaquín Muñoz escribió un libro que exhibía intimidad de Juan Gabriel.

¿Confiaba en que iba a ganar el caso? Claro. No ven que no hay acta de defunción de Alberto Aguilera Valadez, yo por eso propuse la caducidad de la instancia. Pasaron días, semanas, meses y Pous no mostró nunca el acta de defunción de Alberto, y acá entre nos les digo: ni la va a presentar. Ni los herederos ni nada de lo que gira entorno allá es verdadero, todo es falso.

¿Cómo? Los herederos no son... No, no sirve nada de eso. Iván no es heredero universal de Juan Gabriel; eso lo hizo Pous para explotarlo, y miren: él ya lo mandó por un tubo y se puso como albacea.

¿Cómo fue que lo hizo? Literalmente se basó en un documento de Cancún para hacerlo así, y luego anduvo haciendo y deshaciendo. Hasta el momento no hay ningún heredero universal y mucho menos es Iván.

¿Y eso quién lo sabe? ¡Hasta el presidente! En una carta de Juan Gabriel, escrita para el señor Andrés Manuel, dice que esa situación no es real y que no es así su testamento.

¿Cómo es el testamento real? En él vienen todos los hijos; también Iván, que era encargado de repartir el dinero a los demás hermanos que recogieron del hospicio. En ese documento autorizado por Alberto vienen también sus hijos de sangre, Luis Alberto y Joan Gabriel. A ellos, además de dejarles propiedades, también les deja un fideicomiso.

¿Juan Gabriel está enterado del proyecto de Querida? Sí, ya me dio su opinión; hasta me dijo que Iván habló de mí. Que lo tiene que ver para opinar y que verá los medios.

¿Usted se lleva bien con Iván? No, y no tengo interés en llevarme bien con él. No lo conozco ni quiero tratar con él para nada, no me interesa. Es un muchacho que sólo quiere sacar cosas a su beneficio, todo gira en torno del dinero.

¿Entonces no le pediría a él nada? Sí le pediría algo: mi dinero, porque he pagado muchas cosas de su papá y ya hasta Alberto le pidió que le depositara o que me hiciera llegar el dinero, pero nada. He pagado todo lo que ha necesitado Alberto desde que fingió su muerte y ahorita tiene dinero.

Me imagino que dinero del legado... No, no. Además de todo eso, él acaba de vender un rancho indebidamente, casi lo regaló. Alberto me decía que esa propiedad debía costar por lo menos 20 millones de dólares, algo así como 400 millones de pesos mexicanos. Que me diga de una vez en la carta que quedó de enviarme Iván si me va a pagar o no.

