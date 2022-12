Joanna Vega-Biestro responde al recadito de Maxine Woodside y la reta

Continúan los dimes y diretes ante los cambios que derivaron en que Ana María Alvarado colabore con Maxine Woodside solo los días martes, y este 13 de diciembre Joanna Vega-Biestro fue involucrada en el asunto.

Y es que cuando ya se despedían del programa, Maxine le envió un mensaje a la periodista a través de Ana, pues ambas trabajan juntas en el programa 'Sale el sol'. "Anita, un favor, explícale a Joanna Vega-Biestro por qué estás viniendo un día a la semana porque dice que no lo entiende", dijo la reina de la radio.

"Pero dile que la muerte de mi hijo no tiene nada que ver con que vengas solamente un día a la semana, por favor, ¿ok?", agregó Maxine. Ana María Alvarado simplemente respondió: "Sí, yo le diré".



Así que Joanna Vega-Biestro respondió y aclaró que ella nunca mencionó al recién fallecido hijo de Maxine, y la retó a mostrar pruebas: "Invito a Maxine a que me demuestre en este momento que yo en algún momento toqué el tema de su hijo. Yo jamás me he referido a ese tema, no sé por qué lo sacó y sí la invito a que me demuestre dónde lo dije porque, tal vez ella no me conoce, pero yo jamás lo haría ni lo hice. Yo no he tocado ese tema".

"Sí dije que no me quedaba claro lo que estaban diciendo en relación a la salida de Ana, porque ojo, están cayendo en contradicciones, porque dicen que ella decidió estar solamente un día, y después que fue tema de presupuesto. Entonces a mí no me quedó claro".

Explicó que se metió en el tema, "uno, porque quiero mucho a Anita, y más en estos momentos que me ha demostrado amistad. Y dos, porque no se lo merece. (Ana) Ha estado 30 años ahí, y creo que la verdad, por lo menos se merecía una llamada, o algo diferente, y así lo expresé... Ya vi que se molestó, pero pues yo no fui la que escribió esos tuits".

En Twitter también habló del tema:

"Empiezo por el tema delicado. @maxwoodside @max_tpmoficial. DEMUÉSTRAME por favor que yo hablé o toque el tema de tu hijo! Estás muy equivocada!! Tal vez no me conoces pero JAMÁS lo hice, ni lo haría!!!

"Sobre el tema de @anamaalvarado si me causo extrañeza que leí contradicciones y además de no entender por qué, creo, aunque seguro mi opinión no es importante, Ana no se lo merece", escribió la periodista.

Y es que Ana María Alvarado insiste en que, aunque Maxine haya dicho que fue su decisión reducir su participación, a ella simplemente le avisaron que colaboraría solo un día a cambio de cierto sueldo, luego de 32 años de trabajo.

