Jimena Pérez 'La Choco' explica los avances en su hijo Iñaki

Desde que Jimena Pérez “La Choco” dio a conocer, en julio de 2019, que saldría del programa Ventaneando para atender la salud de su hijo Iñaki, no ha desistido de su misión. Como madre ha hecho todo lo que está en sus manos, junto con el apoyo de su esposo, Rafa Sarmiento, para sacar adelante a su pequeño de cinco años, a quien diagnosticaron con trastorno del espectro autista. En exclusiva, la conductora, quien actualmente radica en Madrid, España, compartió con TVyNovelas cómo han vivido este proceso en familia y la evolución que ha tenido su hijo.

¿Cómo está Iñaki? Va muy bien, está acostumbrado a sus terapias, las disfruta mucho, y ahora que fuimos a México, para no desconectarlo del todo, también lo metimos a una terapia; además, el viaje le sirvió mucho, y no sólo a él, ¡a todos!, porque tuvimos la oportunidad de desconectarnos de nuestras labores diarias en Madrid para convivir dos meses con la familia.

¿En qué consisten sus terapias? Ha hecho varias distintas aquí en España, empezó con una llamada Tomatis, la hizo un tiempo y la tuvo que dejar porque se cruzaron las vacaciones de Navidad y fuimos a México, pero no descartamos la posibilidad de que la retome; es una terapia a través de audífonos, con sonidos, frecuencias, canciones… y les ayuda mucho a enfocarse en lo que están haciendo y a tener contacto visual, entre muchas otras cosas. Después me recomendaron una terapia que se llama ABA (Análisis Aplicado de la Conducta), y con ella llevamos desde enero.

¿De qué trata? Son varias horas por semana y los terapeutas van a tu casa, se basa en el comportamiento. La terapia nos ha ayudado en todo porque vemos el programa escolar y a la par cosas cotidianas como cuestiones de comida, porque a veces para los niños con autismo los sabores son un problema, ya que generalmente comen siempre lo mismo. Además, esta terapia está avalada por la Organización Mundial de la Salud para niños con autismo, y estamos muy contentos, son dos terapeutas que van en días distintos a la casa.

¿Qué avances has visto? Muchos; obviamente, nosotros que vivimos con él lo hemos notado más. En la escuela, por ejemplo, socializa y juega cada vez más con sus compañeros, también ahora es mucho más abierto. Con el espectro autista los niños no suelen ser tan sociales, no disfrutan la compañía de mucha gente, pero a Iñaki le encanta que vaya gente a la casa; de hecho, cuando van los amigos de Iker, se emociona como si lo fueran a ver a él, le encanta el ruido, la fiesta, salir a la calle… Aparte, ya tiene mucho más contacto visual y empieza a decir más palabras, entonces, ahí va. Sabemos que esto es poco a poco, nos lo dijo el neurólogo desde el día uno, y no nos desesperamos, al contrario, estamos motivados porque lo vemos feliz.

Sabemos que adoptaron a Wasabi, un perrito de servicio, ¿cómo se dio? Eso es algo muy interesante, nosotros llegamos a Dogpoint, que es una asociación que entrena específicamente a perros para niños con autismo, y estábamos en lista de espera desde hace un año, pero ya tiene unos meses que nos lo entregaron y estamos muy contentos, en proceso de acoplamiento. Cabe destacar que son perros que no los puedes comprar porque no te pertenecen, se consiguen a través de donaciones, y eso da la misma oportunidad a todas las familias que los necesiten, y no sólo a las que tienen recursos económicos.

¿De qué forma ha ayudado a Iñaki? Estos perros están entrenados para las necesidades y las crisis que pueda tener cualquiera de estos pequeñines con autismo, porque hay muchos que se agreden y pegan, entonces, el perro sabe cómo entrar en el momento exacto para distraer al niño o evitar que se golpee o lastime. En nuestro caso, hemos notado que a Iñaki le da mucha emoción estar con él, y también seguridad. Por ejemplo, siempre es un drama cuando le cortamos el cabello, porque, aunque no le duele, no le gusta el ruido de la máquina, y ahora que estaba Wasabi, sentamos a Iñaki para que le cortaran el cabello y se dejó perfectamente, porque se distrajo dándole de comer a Wasabi, ¡terminó hasta sonriendo!

Como mamá, ¿qué ha sido lo más difícil para ti en todo este proceso que has vivido con tu hijo? Enfrentarme y darme cuenta de que vivimos en una sociedad que no está preparada para ser empática e interesarse en este tipo de cuestiones; al final, estos niños (con autismo) son tan felices, especiales, tan amados, que probablemente si vas a un restaurante no se den cuenta de que la gente se les queda viendo con mirada morbosa o qué sé yo, pero la verdad, nos hemos topado también con gente muy cariñosa, aunque luego uno se engancha en los pocos comentarios negativos que no deberían ser.

