Jesús Gama fusionará mariachi con reggaetón y quiere ser actor de telenovelas

Tras conquistar las redes sociales con populares videos en los que muestra sus mejores pasos de baile y anatomía, Jesús Gama Jr. planea crear un nuevo género musical: mariachi urbano, con el que busca revolucionar la música tradicional. En entrevista, asegura que está fascinado por el éxito que ha tenido en internet junto con su hermano Chabdi, por lo que aprovechará su éxito para buscar nuevas oportunidades laborales, entre las que destacan actuar en una nueva telenovela. Además, el artista de 29 años nos confiesa que no se considera galán, porque la magia está en su esencia.

¿Cuántas generaciones lleva el Mariachi Gama 1000? Mi hermano y yo pertenecemos a la tercera, somos la generación un poquito más rebelde porque fuimos los que empezamos a meter todo el tema del baile, del gimnasio y a renovar un poco la imagen.

¿Qué te dicen tu papá y tu abuelo de esto? Están fascinados, no sólo mi abuelo y mi papá, incluso mariachis que han colaborado con nosotros. Yo sé que para muchas personas es nuevo lo de TikTok, que le llaman la revolución del mariachi, pero esto ya lo veníamos haciendo desde hace tiempo, simplemente encontramos la plataforma que realmente lo viralizó de tal forma que ahora ya nos ven en Rusia, Japón y en todos lados.

¿Cuál es el lugar donde más les ha sorprendido que los conozcan? Hace cinco años fuimos a Rusia; tengo conocidos que me mandaban videos de las noticias en ruso, y se me hizo peculiar porque la gente es más seria. Recibimos a un reportero del noticiero más importante de Alemania, y mandaron corresponsales para documentar el fenómeno de estos mariachis que bailan. La gente en otros países pensaba que el mariachi era el típico gordito, como nos ponen en las películas, y aquí se dieron cuenta de que no era así, entonces terminamos muy agradecidos porque pusimos los ojos del mundo en el mariachi.

¿Cuántos años tiene el Mariachi Gama 1000? Es de los mariachis más jóvenes; a pesar de todo lo que ha crecido, mucha gente piensa que tenemos arriba de medio siglo, pero apenas tenemos 25 o 26 años.

¿Te gustaría cantar en otro estilo que no sea regional mexicano? Hace poco surgió una propuesta por parte de una disquera para hacer género urbano, y la verdad es que no encontré esta faceta en mí, de cambiar del género ranchero a urbano, no me veo abandonando el género.

¿Rechazaste la propuesta? Como tal, no la rechacé, pero sí necesito algo de tiempo o asesoría para encontrar esa versión de J Balvin, Maluma o Sebastián Yatra que hay en mí. No descarto nada, y tampoco quiero caer en hacer algo porque todo mundo lo hace; creo que algo que pueda pegar a futuro sería la opción, y estoy inclinado con el mariachi más evolucionado, vamos a llamarle un mariachi urbano.

¿Cómo le vas a hacer? Esto se dará conforme la pandemia nos vaya permitiendo, porque el proyecto ya empezó a darse; en los espectáculos que estamos haciendo con el Mariachi Gama 1000 traemos batería, sintetizador, acordeón, entonces nos permite empezar a hacer reggaetón, y conforme se vayan dando las presentaciones, yo voy a ir encontrando esta identidad para poder hacer este mariachi urbano que queremos crear.

¿Cuándo estaría lista esta propuesta? Yo calculo que para 2024 ya la tendríamos bien armada.

¿Te gustaría incursionar en la actuación? Fíjate que sí, yo no pierdo la esperanza de que algún día, con todo este crecimiento en redes y con el cariño del público, me llegue una invitación para actuar en alguna novela. ¿Has hecho algo relacionado? De chiquitos hicimos comedia musical, estábamos en una obra que se llama Tom Sawyer, con Jorge Ortíz de Pinedo; ahí estuvo Vadhir Derbez y había muchos niños que salieron de Código F.A.M.A. Ya hemos hecho actuación, pero más que nada en teatro y participaciones especiales, aunque ya me gustaría, siento que sí la podría armar, habrá que esperar alguna invitación, y yo encantado de ir a hacer mi casting, y si gusto, vamos a intentar algo nuevo, ¿por qué no ver a un mariachi actuando?

¿Qué papel te gustaría interpretar? El malo, definitivamente. Creo que es el que se roba todo el show y el que menos batalla, pero también hay que ver lo que le funciona a la producción y a la gente. A lo mejor yo quiero hacer el malo y por ahí me ponen de bueno; la verdad, no me gustaría ser el galán, no me considero así, siento que jalo más como el villano, el galán creo que es muy tranquilo, y yo no soy tan tranquilo que digamos.

¿Por qué no te consideras galán? Me gusta pensar que soy de esas personas que tienen un no sé qué, que qué sé yo, pero galán como tal, no. Siento que mi magia está en mi esencia, no tanto en mi rostro, entonces, no me considero galán.

¿Y si te toca hacer escenas subidas de tono en la ficción? A mí sí me gusta presumir mi cuerpo, respeto el cuerpo de otras personas y trato de cuidar que no sean escenas vulgares, incluso en mis fotografías, entonces, no tendría ningún problema.



¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!