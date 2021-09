Jenny García y su bebé dieron positivo a COVID-19

Difíciles momentos vive la bailarina y coreógrafa Jenny García, quien dio positivo a COVID-19, pero lamentablemente también su bebé Luca, de un par de meses de nacido.

El virus atacó a la coreógrafa de 'Las estrellas bailan en Hoy', quien pese a su embarazo no paró de trabajar ni lucirse en la pista de baile.

Sin embargo, este 16 de septiembre, Jenny García compartió en su cuenta de Instagram que no la está pasando nada bien, sobre todo por la preocupación por su bebé casi recién nacido.

"Ando muy desaparecida y creo que tienen que saber por qué... No me he sentido muy bien en días pasados y se vale, se vale no querer hablar con nadie, se vale alejarte un poco, se vale llorar, se vale cerrar los ojos y pensar que esto pasará rápido...", escribió en sus historias de Instagram.

"Desgraciadamente a LUCA y a mí nos llegó el bicho de una forma inesperada pegándonos muy fuerte...

"Ahora que soy mamá no me importa cómo me sienta mientras mi BEBÉ esté bien, verlo irritado, llorón y con dificultad para poder respirar eso me tenía muy mal... 24/7 a su lado tomándole temperatura, oxigenación y sin poder dormir", compartió Jenny.

También mostró un video de Luca mientras lloraba y se le dificultaba respirar, en el que Jenny compartió: "Sus ojitos irritados, DIOS... qué difícil es ser mamá... Sientes que se te va la vida... Ahora entiendo al 100 a mi madre".