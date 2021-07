Jenny García, coreógrafa de 'Hoy', está a punto de recuperar su figura a 2 semanas de ser mamá

La vimos embarazada en los ensayos de las parejas de 'Las estrellas bailan en Hoy', y hace 2 semanas, Jenny García finalmente debutó como mamá del pequeño Luca.

En entrevista con Las Estrellas, la bailarina contó cómo ha sido este proceso de recuperar su cuerpo tras el parto, y de paso, presentó a su bebé en exclusiva:

"Me han dicho que muchas mujeres que tienen cesárea (pasan) hasta un mes sin poderse levantar. Fueron 4 días muy críticos que Fer me ayudaba a levantarme porque no puedes hacer esfuerzos con el estómago, bañarme era horrible porque no podía agacharme, pero fueron 3 días, al cuarto ya me sentía bien, estoy hinchada todavía, me sigo poniendo hielo".

"Mi recuperación ha sido muy rápida también creo que por ele ejercicio que hice durante los nueve meses y que he hecho toda mi vida, la recuperación de los músculos y todo lo que tenemos dentro es mucho más rápido", contó.

La bailarina, que recordamos porque fue parte del ballet de 'Venga la alegría', confesó que no le preocupaba el tema de su peso: "Estoy bien contenta, o sea, yo dije 'si subo de peso no tengo ni un rollo, ya lo bajaré después', no es como 'ay mi figura, qué van a decir de mi', no. Pero sí me cuidé mucho por salud mía y la de Luca, no comer tantas cochinadas. Fer me hacía de comer increíble y subí nada más 9 kilos, yo peso 54 normal y subí hasta 63".

"Ahora que fui con la doctora le dije que si me dejaba pesar, y me dice 'pesas 58, tienes solo 4 kilos arriba, es nada más el agua que te queda y lo vas a bajar muy rápido'", presumió.

"Te voy a ser sincera. Fer me tenía en régimen con la comida y me tomo un té que te baja de peso y te mantiene, entonces como toda la vida lo he tomado, ese fue el parteaguas para que yo no subiera y no rebotara, entonces yo con mi té y mi alimentación, feliz".

"Me dice mi señor 'es que, amor, ya estás recuperando mi figura'. Todo está en la mente, si no te das cuenta y simplemente te cuidas, haces maravillas con tu cuerpo", anotó.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!