J Balvin se quejó de los Latin Grammy, pero Residente así lo dejó calladito

Gran revuelo causó el mensaje de J Balvin al llamar a boicotear a los Latin Grammy, acusándolos de no respetar el género urbano, pero quizá no se imaginó que Residente le respondería y lo dejaría calladito.

J Balvin ya borró el mensaje, pero decía: "Los Grammys no nos valoran , pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto . Pero ya el truco esta aburrido . Les damos Rating pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido ) JOSE".

Esa postura se replicó con algunos cantantes como Nicky Jam, quienes se manifestaron a través del hashtag #SinReggaetonNoHayLatinGrammys.

Pero el cantautor René Pérez, mejor conocido como Residente, publicó un video donde le responde directamente a su colega, y su mensaje fue implacable.

"Para entender porque estoy perdido José. Si los Grammy no nos valoran, ¿entonces por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo? ¿de qué género estamos hablando? Porque por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron ca****".

También dijo: "Para colmo, este año se lo dedican a Rubén Blabes. O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades, cab***. Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente".

"Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas pa' los Grammy. Pero ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot".

Y dijo: "Te explico pa' que tú lo entiendas: tu música es como si fuera un carrito de 'hot dogs', que a mucha gente le pueden gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin".

"RESPETO TU OPINIÓN", fue la respuesta de J Balvin, quien borró su mensaje original.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!