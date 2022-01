J Balvin hace feliz a niño que fue criticado en TikTok

El cantante colombiano J Balvin se hizo viral en los últimos días gracias al pequeño Bruno. Y es que el joven mexicano fue criticado en TikTok por subir a la plataforma un video donde aparece usando una imitación de los tenis que la marca Jordan realizó en colaboración con J Balvin.

Al recibir comentarios negativos, Bruno, cuyo usuario era @xxxbrunocion (al parecer ya perdió su cuenta), respondió con un poderoso mensaje:

“No me importa que mis tenis sean pirata, a mí me gustan mucho porque fue un regalo de Navidad de mi mamá”. El video rápidamente llegó a oídos de ‘El niño de Medellín’, que de inmediato reconoció los valores del pequeño, y se comprometió a enviarle el tan ansiado par, esta vez “original”.

“Te van a llegar los tenis, más personas como tú”, dijo.

El lado humano de J Balvin

No es la primera vez que el colombiano se convierte en una inspiración y un modelo a seguir. Cuando la fama mundial comenzaba a llegar, por allá del 2013, creó la fundación “La Familia”, dedicada a la lucha contra el Cáncer Infantil y “la Humanización del Dolor”.

En 2017, la cantante Beyoncé se unió al reggaetonero en el ‘Remix’ del éxito ‘Mi Gente’, cuyas ganancias fueron destinadas a las víctimas de los huracanes y los sismos que azotaron a México, Puerto Rico y el Caribe aquel año.

Por otro lado, por haberla padecido en carne propia, José (su nombre real), se ha convertido en un estandarte en contra de la depresión y la ansiedad: “No me gusta actuar, no me gusta estar fingiendo: ‘Ah, la felicidad, todo está perfecto’, porque nada, soy un ser humano como cualquier otro".

Lo que no podemos negar es que Balvin es un personaje lleno de matices, por un lado está la fama y el éxito global, y por el otro, hay un ser humano que se preocupa por los demás.

