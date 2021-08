¡Itatí Cantoral poine en aprietos a Mijares!

Entre Lucero y Mijares se interpone una mujer que con sus divertidos comentarios los pone a sudar en cada emisión de El retador. Se trata de Itatí Cantoral, quien esta vez no es Soraya Montenegro ni ningún personaje que en la ficción perturbó al público; en este reality show, producido por Rubén Galindo, vemos a una Itatí sin caretas, mostrando su esencia y una personalidad arrolladora que ha desatado las risas en el programa de talentos que estrenó Televisa el pasado 15 de agosto.

En la producción, la artista comparte roles como jueza al lado de “La novia de América” y “El soldado del amor”, logrando una tripleta de oro que los espectadores agradecen ver en pantalla. Desde el foro donde se graba el show, la hija del fallecido Roberto Cantoral nos explica en entrevista cuál es el toque que le da a esta apuesta que revoluciona la televisión en estos momentos.

“LLEGUÉ A PENSAR QUE LA PANDEMIA IBA A SER PARA SIEMPRE”

¿Este es tu debut en un reality show? Fíjense que no, ya había participado en uno (Mi sueño es bailar, 2012), pero no tan importante, y lo digo en el sentido del nivel de los competidores. Yo hice un reality en Los Ángeles, y los competidores eran amateurs; aquí todos son profesionales y los mejores de sus países.

¿Cuál es el toque que aportas al reality? No sé si le doy un toque, pero soy una ferviente admiradora de la danza, el canto, de los imitadores. Me encanta el arte, los artistas, amo los espectáculos en vivo, entonces me siento muy emocionada de poder participar en este show, pues nací en una familia de músicos, con un padre compositor, y a mi casa fueron todos los artistas de aquella época, entonces para mí, hablar de todas estas disciplinas es algo normal, con lo que crecí. Así que pienso que sí puedo dar buenos comentarios y un feedback sobre su actuación.

¿Qué clase de juez eres? Más que un juez, lo que hago es como un coaching, basada en lo que he visto a través de los años y desde niña por medio de mi padre y de todos esos artistas que conocí gracias a él. Trato de decirles qué es lo que los puede mantener soñando, sobre todo en este momento en el que nos alejaron del público por el COVID, entonces, me alegra ver cómo se han reactivado los involucrados con el medio del espectáculo; para mí es como volver a vivir. Llegué a pensar que ya nunca nos íbamos a reunir, que la pandemia iba a ser por siempre, y ahora estoy feliz de ver este programa, porque soy una compradora compulsiva de boletos para espectáculos.

¿Te apasionan los musicales y obras de teatro? ¡Claro! Si voy a Nueva York veo todas las obras que hay en cartelera. Igual aquí en México, es algo que me gusta, me hace sentir viva. Entonces, estar en El retador, para mí ha sido una experiencia maravillosa, le agradezco al señor Galindo por haber pensado en mí.

¿Cómo ha sido compartir con Lucero y Mijares? Es lo máximo, son una pareja increíble, los mejores divorciados que he conocido en mi vida, son tan divertidos, me muero de la risa y se me va el programa volando, les juro que se termina y todavía tenemos chismes qué contarnos. Mijares es todo un caballero, de esos señores de antes que ya no hay, un tipazo. Y la Lucero es un lucero de verdad, su mamá, su hermano... todos muy lindos, los conozco desde hace muchos años.

En el caso de Consuelo Duval, estudiaste con ella en el CEA… Imagínense, en el mismo salón (risas). Tenemos un chat los que estudiamos en el CEA durante esa generación; con Consuelo he tenido una gran relación de amistad, me siento contenta de que le hayan dado esta oportunidad de conducir, se lo merece, ella también es hija de un padre muy talentoso, su mamá también, y no está aquí de a gratis.

Con tantos cambios de look en el programa, ¿con cuál te sientes más cómoda? A mí me gusta mucho el pelo largo, es con el que más me siento soñada. Estoy fascinada con los vestidos, son las tendencias mundiales de las mejores marcas, y los maquillajes que me hacen. Tengo un equipo muy bueno y muy grande, son los mejores maquillistas de México y Latinoamérica, los mejores peinadores, y junto con el productor vamos definiendo el look para cada emisión de El retador.



¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!