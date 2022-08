Itatí Cantoral en exclusiva: "Mi vida no sería lo mismo sin 'La maldita lisiada'"

Dice que su lugar favorito es el teatro; que su mamá le inculcó el amor por el escenario y los dramaturgos; que agradece infinitamente al cine y a las telenovelas que han construido su carrera, pero que, en definitiva, el teatro ocupa un lugar especial en su corazón. Es Itatí Cantoral que, aun sufriendo un esguince en su pie izquierdo (por irse a escalar), dio función de la obra Sola en la oscuridad el día de la entrevista.

“Me urge sanar, porque mi siguiente proyecto es una película en la que canto y tengo dos números de baile; comenzaremos en noviembre”, comenta mientras la dan un masaje en el pie, la peinan y ella misma se maquilla. En la obra, interpreta a Sussy Hendrix, invidente que debe enfrentar a unos maleantes que no se tentarán el corazón para conseguir su objetivo. El final es impactante, muy fuerte.

¿Cómo fue tu preparación para interpretarla? Fui con Halcones de México, corredores y corredoras invidentes o de escasa visión, y con ellos me entrené. En casa me vendaba los ojos, aprendí a contar los pasos, a medir las distancias entre muebles… Me gusta mucho el teatro, lo traigo desde mi madre. Mi abuelo, en Argentina, tuvo un circo y toda la familia de mi mamá era acróbata; mi mamá era trapecista e hizo mucho teatro de carpa. Se casó con mi papá a los 18 años, y dejó su profesión, pero fue una adoradora del teatro y de los textos, de los dramaturgos, de los escenarios. Siempre soñé con este acercamiento con el público en vivo todos los días…

¿Has cumplido todas tus metas? No; tengo todavía muchas por cumplir. La de ahorita es sacar dos funciones adelante; las metas de todos los días, y hay otras más grandes o más pequeñas que esa.

¿Con qué sueñas? Con hacer una serie. Tengo ganas de trabajar en la empresa que acaban de abrir Natasha y Verónica Ibarra, quienes quieren producir muchas cosas para las mujeres y por las mujeres. Sueño con hacer otra obra de teatro con Sabina Berman, que será mi próximo proyecto, y con la película que viene ahora, donde tengo que interpretar un personaje importante y tengo que bailar y cantar. Es un proyecto único para mí, y me llegó a esta edad. Tengo que hacer el mayor esfuerzo para lograrlo. Acabo de terminar una película con Marisa Sistach llama Pole Dance; interpreto a una estilista en tiempos de pandemia, y canto una canción de mi papá.

¿Has tenido tropiezos? Muchos. No me gusta recordarlos, pero claro que he tenido.

¿La obra musical de Frida y Diego fue uno? No; al contrario, el tropiezo fue no moverme en el momento, como me debí haber movido. No me cabe la menor duda que es una obra maravillosa y que cuando se ponga a nivel internacional, el mundo va a voltear a verla… Duramos una semana en cartelera; dimos sólo tres funciones maravillosas.

“EN ISRAEL TODOS ME PEDÍAN AUTÓGRAFOS"

Aunque ha construido una carrera impresionante en TV, cine y teatro, dice que su vida no sería la misma sin “La maldita lisiada”, frase icónica que dice su personaje de Soraya Montenegro en la telenovela María la del barrio, que protagonizó ella con Thalía y Fernando Colunga. “Mi vida no sería lo mismo sin ‘La maldita lisiada’, y eso no me quita el sueño de querer llegar a Hollywood. Ojalá que todos tuviéramos la dicha de estar en la novela que trasciende, tanto que me ha dado la posibilidad de abrir una tienda de ropa con el personaje de Soraya y la frase; se llama ‘Moda con propósito’ donde, a través de la venta de unas camisetas, hay una fundación que apoya a mujeres a encontrar su libertad económica. Me han pedido camisetas de Europa, de Asia, de lugares que yo jamás había pensado”.

¿Cuál es el lugar más raro donde te han reconocido y te piden que les digas “Maldita lisiada”? Por ejemplo, Turquía… Recuerdo también que fui a Israel y todos me pedían autógrafos. O cuando estuve en un crucero y todos eran austriacos y filipinos. Todos los filipinos me pedían fotos y los austríacos no podían creerlo.

¿El medio artístico ha sido justo con tu carrera? Yo creo que sí.

¿Has recibido los premios que mereces? No; la verdad, no. Pero no me importan mucho los premios. Hay algunos que gocé, como el de Hasta que el dinero nos separe, fue divertido disfrutarlo. Amo que me den premios, pero tampoco me importa si no me los dan. En esta época, el mayor premio es hacer cosas, tener trabajo.