Ismael Rodríguez y el dueto con Alejandra Guzmán que se echó a perder por la pandemia

Salir de Los Ángeles Azules no fue fácil. Ismael Rodríguez fue el vocalista de la agrupación durante seis años pero decidió separarse en mayo de 2021 para dedicarse a una carrera como solista.

El plan era perfecto: aprovechando el impulso que había tenido con la agrupación de Iztapalapa, Ismael lanzaría su primer material, que incluía un dueto con Alejandra Guzmán.

Pero la pandemia se convirtió en un obstáculo imposible de vencer e Ismael vio cómo sus sueños tuvieron que posponerse.

“El dueto está increíble, fue una colaboración que nos tenía contentos y emocionados pero no se pudo hacer la promoción que queríamos por las restricciones de la cuarentena; no hubo forma de impulsar la canción”, dice Ismael.

El tema se llama “Cariñito corazón” y ni siquiera tuvo la oportunidad de ser promovido en estaciones de radio de manera formal.

Fue un duro golpe emocional para el cantante porque además, esa canción había sido un regalo de La Guzmán para él con la idea de que se convirtiera en cumbia.

“Emocionalmente fue una situación muy complicada que venía arrastrando desde que salí de Ángeles Azules. Ellos eran mi familia, hice buenas amistades y tenía una buena proyección. Cuando salí del grupo, comencé a tocar puertas y me di cuenta de que no es tan fácil, que a veces no encuentras para dónde correr”.

Fue entonces que Ismael decidió asumir el riesgo: en su estudio, con sus canciones, se dedicó a hacer música y el resultado lo tiene ahora muy contento.

El primer gran resultado de ese trabajo es “Amada mía”, un tema con el que, dice Ismael Rodríguez, comenzará una nueva etapa en su carrera una vez que la cuarentena ha quedado atrás.