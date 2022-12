Isidora Vives de 'Mi secreto': "Silvia Navarro me dijo que yo tenía mucho ángel"

El siete de noviembre, Isidora Vives cumplió un año de relación con su novio, Miguel de Samaniego, un joven político que conquistó su corazón en 2021, aunque ya llevaba bastante tiempo haciendo la lucha, mientras la actriz se decidía en darle el sí. Este aniversario llegó al mismo tiempo que la segunda parte de Mi secreto, telenovela en la que la artista interpreta a la villana que regresa para recuperar lo suyo. “Este retorno de Natalia estuvo marcado por varias lecturas, ya que estoy llegando en una etapa en la que los demás actores llevan 50 capítulos grabados, entonces sí le echamos muchas ganas, yo venía con una energía muy diferente, pensaba que iba a hacer a una villana como a las que estamos acostumbrados, pero en versión chiquita, ahora la veo como una mujer que siente demasiado, que se hizo villana porque la hicieron así, porque nadie la amó. Ella no sabe caminar en tacones, se viste como una Barbie, pero se sienta con las piernas abiertas. Mueve mucho las manos, desborda furor, tiene la energía a tope, por eso se escuchan los gritos en todas partes”, revela la también influencer desde el foro donde graban la producción de Carlos Moreno. Sus padres están felices con esta oportunidad de encabezar el elenco de la telenovela que rebasa los 2.5 millones de espectadores en cada capítulo. Pero ellos no son los únicos que brincan de alegría, pues su novio también estalla de emoción, así nos los hace saber Isidora: “Él es el más orgulloso, llevamos 12 meses, pero nos conocimos hace más de seis años. Él llevaba ese tiempo interesado en mí, nos conocemos desde que somos chiquititos, desde mis primeros proyectos, pero yo no le daba la oportunidad”.

Pero, ¿qué la hizo voltear y decirse por el galán?: “Que ya estamos maduros, porque yo sabía que cuando le diera el sí iba a ser por mucho tiempo. Tengo 20 años, pero no tengo la mentalidad de una niña de esa edad, considero que la mentalidad se va haciendo con nuestras ideologías, nuestros pensamientos, los aprendizajes que suman a lo que soy hoy día”.

Sobre Natalia, el rol que representa su primer antagónico en un melodrama, asegura a TVyNovelas que “no es mala de nacimiento, ella se ha ido formando por cosas de la vida, el rechazo de su padre, la muerte de su madre y todo este odio que hubo de parte de su madrastra”. Su papel, en la versión original: Ha llegado una intrusa (1974), lo hizo Sylvia Pasquel, a quien considera un gran referente en la actuación. “Claro que investigué, hice mi tarea. Me pareció increíble su interpretación, pero son otros tiempos, entonces esta historia está adaptada a lo contemporáneo”.

“SILVIA NAVARRO ME DIJO QUE YO TENÍA MUCHO ÁNGEL”

Isidora soñaba ser como Hannah Montana, quería cantar y actuar en las series. Y aunque su deseo no se cumplió del todo, porque no le sale la música, está muy satisfecha de llegar a los hogares a través de las telenovelas.

“En la actuación estoy desde los ocho años. Yo siempre lo supe, era algo que traía y ya sabía que quería ser actriz. A los cinco años me ponía a hacerles show a mis papás, les mandaba la invitación y les decía: ‘A tal hora me tiene que ir a ver a actuar y cantar’. Estudié en el CEA y desde muy niña estaba tocando puertas por todas las oficinas de Televisa, entregando mis papeles porque no tenía trayectoria, era esta cosa de rezarle a Dios y pedirle que me llamaran para poder cumplir mis sueños. Mi mamá siempre estuvo ahí, me costó convencerla de meterme a la actuación, la convencí cuando yo tenía siete años. Ella no quería porque no sabía muy bien cómo era este mundo, pero se dio cuenta que mi pasión por esta carrera hacía toda la diferencia”.

El momento que marcó su carrera fue, sin duda, cuando Juan Osorio la contrató para interpretar a Alicia Lascuráin en Mi corazón es tuyo, telenovela en la que la protagonista visualizó lo lejos que llegaría en el futuro. “Una vez, Silvia Navarro se sentó conmigo y me dijo: ‘De verdad tienes un ángel y vas a brillar, vas a hacer lo que te propongas como actriz, vas a llegar a donde quieras’. Yo le aprendí todo, la forma de entregarle el corazón a cada proyecto, de ser auténtico, de tener los pies en la tierra y los ojos en las estrellas”.

“AQUÍ NO HAY ENVIDIAS NI GUERRA DE EGOS”

Uno de sus principales apoyos es su madre, la periodista y escritora chilena Carolina Concha, quien va con ella a todos lados. De hecho, en nuestro encuentro estuvo pendiente de que en la sesión de fotos su hija luciera perfecta, con el cabello en su lugar, sonriendo en el ángulo que más le favorecía.

“Si llego a tener cualquier actitud pesadona, mi mami me jala el pelo y me lleva a tierra de una vez. Me hace recordar que por ahí no va la cosa. Eso lo tengo muy marcado y como empecé desde chiquita, sin palancas, sin que me dieran todo en bandeja de plata, tengo esta cosa de estar siempre bien agradecida y de valorar cada momento, cada proyecto, cada instante”.

Su padre, Matías Vives, es un poco más estricto y para que ella pudiera ser actriz tuvo que cumplir con una serie de exigencias. “A él le costó mucho trabajo cuando empecé, por los estudios, me exigía un mínimo de 9.5, y yo tenía el promedio perfecto en la escuela, mientras daba el 100 en las novelas”. A estas alturas de la vida, la actriz siente que su madurez temprana tiene que ver con “muchas cosas, los problemas que he tenido, las cosas que he aprendido, la gente que va y viene y que ha sumado, esta carrera es mucha disciplina y muchas de mi edad no la tienen. Yo desde que tengo ocho años sabía que debía estar a las 4 en punto en el CEA porque sino me sacaban, además debía tener un promedio de 10, entonces fui muy aplicada y muy disciplinada”.

Llevar el peso de la trama junto a Macarena García no le genera estrés, pero sí un compromiso con la audiencia. “A Maca y a Andrés Baida ya los conocía, con ella no había tenido la oportunidad de convivir tanto y a Diego Klein lo acabo de conocer en este proyecto y los amo. Maca y yo somos compañeras increíbles, lo más padre es que no estamos en una guerra de egos, se trata de que cada una brille por su lado”.

Sigue el chisme:

Así luce la hija de Yuri adoptó a sus 45 años

Mira cómo luce actualmente 'bruce Bolaños' de 'Matilda'

Ex esposa de Matías Novoa hace inesperada declaración sobre el actor