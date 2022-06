Irresponsabilidad y presunto alcoholismo: Pablo Montero dejó muy enojado a Juan Osorio

Todo el éxito de 'El Último Rey', cuya segunda temporada está a punto de terminar, se vio opacado por las acciones de Pablo Montero debido a que presuntamente tiene graves problemas con el alcohol. Al menos eso dijo el productor Juan Osorio, quien quedó muy molesto con el actor y, al menos por ahora, dice que no quiere volver a trabajar con él.

En un par de entrevistas, Juan Osorio dio detalles de lo que pasó con Pablo. Lo que iba a ser la última grabación para culminar la serie, se convirtió en una pesadilla, pues Montero simplemente no llegó al llamado; la producción había rentado el Estadio Azteca, habían cientos de extras y todo el equipo esperaba al protagonista, quien nunca llegó.

Juan Osorio contó en entrevista con Maxine Woodside: "Siempre le dije a Pablo, cuando lo invité a este proyecto, con toda la gente que ayudaron para que hiciera una gran interpretación de Vicente Fernández, que sería un parteaguas en su carrera. Así lo entendió pero de repente se le iban las cabras".

Dijo que Pablo es "una persona que tiene problemas, es una enfermedad tan difícil como la que yo tuve. Sí me hizo pasar mi suerte, pero no me había fallado como la última vez que me dejó plantado".

"Pablo ha tocado fondo. No se ha dado cuenta de que esa enfermedad no se puede frenar si uno no quiere, y él no ha querido".

Los escritores tuvieron que cambiar la historia para poder grabar las escenas que se utilizarían para el final, pues Pablo no llegó. Eso tiene molesto a Juan Osorio... "Tengo un sentimiento muy grande, un dolor, porque hay cosas que un ser humano desaprovecha", confesó.

En otra entrevista, con De primera mano, Juan Osorio comentó: "Pablo sabe perfectamente dónde cometió errores. Dónde falló, me duele mucho porque yo lo defendí a capa y espada y no es posible que uno de los tantos días, el último sobre todo, no se presentó a la grabación... Dejó plantados a los compañeros, al equipo técnico, a extras y a la renta de un estadio. Por lo tanto sí me molesto, una falta de profesionalismo y al día de hoy no he cruzado palabra con él".

Juan espera que Pablo le de la cara: "Lo que tiene que hacer es venir a mi oficina, presentarse físicamente y ofrecer una disculpa por la falta que tuvo como gente profesional".

Sobre volver a trabajar con él, dijo: "Sinceramente no quisiera adelantarme, no tengo ningún proyecto, pero ahorita, no tengo ningún interés de trabajar con Pablo Montero".