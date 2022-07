Irina Baeva solo tendrá una dama de honor en su boda y dice quién será

Llevan meses preparando la boda, pero todavía no ha sido el gran día para Irina Baeva y Gabriel Soto, por lo que sigue ajustando detalles para unir su vida sin ninguna complicación.

La actriz habló con la prensa y contó que en su boda no tendrá una larga fila de damas de honor, sino que decidió que solo tendrá una. "Tengo muchas amigas a las que amo con todo mi corazón. Sería mi hermana, yo fui la madrina de la boda de mi hermana y ya le dije a mis amigas, para que nadie 'se sienta' (mal)".

También admitió que para ella el momento más lindo es cuando la novia aparece "y el novio la ve, el efecto sorpresa, pues no se imagina, no sé si tiene alguna idea, pero es el momento más bonito para mí. Solamente sabe que son dos vestidos y que me encantaron".

Lo cierto es que se nota que Irina está muy enamorada de Gabriel. Hace unos meses, nos dijo en exclusiva: "La verdad es que es muy tranquilo, además, un hombre muy humilde, y yo le sigo aprendiendo de cómo se relaciona con la gente que está en el set, cómo respeta a cada uno del equipo, poniendo su granito de arena para que el resultado sea el mejor.

¿Será el esposo soñado? ¡Exactamente! (risas).

¿Es el hombre que visualizabas? Yo creo que no, finalmente, lo que nosotros soñamos y visualizamos muchas veces no se cumple. La vida te puede sorprender de una manera muy interesante.