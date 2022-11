Irina Baeva se siente acosada y pide que ya no le pregunten por Gabriel Soto

El pasado 5 de julio fue la última vez que Irina Baeva publicó en su perfil de Instagram una foto con Gabriel Soto; mientras que él lleva más tiempo sin postear una imagen acompañado de su prometida. Para ser específicos, seis meses han pasado desde aquel 31 de mayo, cuando él apareció sonriendo en un anuncio publicitario junto a la rusa. ¿La razón? Es muy sencilla, según la actriz: blindaron su amor para evitar que la gente tóxica termine separándolos; sin embargo, los rumores no se han hecho esperar y algunas situaciones dispararon insinuaciones que apuntan a un truene definitivo, luego de una boda planeada que nunca se realizó. “YO SIGO EN PAREJA” Las “pistas” fueron contundentes. Ambos dejaron de presumir lo mucho que se amaban en redes sociales, aunque luego de pasar su cumpleaños lejos de México y sin su galán, la rubia mostró en redes sociales la sorpresa que él le habría preparado para recibirla después de mucho tiempo. El “problema” es que no se fotografiaron juntos, y sólo dejaron ver rosas y globos. Además, una portada digital para People en español, en la que Gabriel aparece con sus dos hijas sin mencionar, absolutamente, nada de su novia, encendió los chismes que tienen a la artista cansada del acoso de los medios y a punto del colapso. La semana pasada, su presencia en una alfombra roja fue como un huracán que arrasó con todo a su paso. Las preguntas eran las mismas, y las respuestas también. Como si de un guión se tratara, Irina repitió lo mismo una y otra vez: “No estamos separados”.

Según ella, todavía se encuentra en una relación y lo único que ha cambiado es la forma en la que viven el romance. “Yo sigo en pareja, estamos perfectamente bien. Fue más un tema de los medios de comunicación, pero nunca nos separamos, nunca hubo una crisis”, dijo a TVyNovelas.

“SÓLO NOS SEPARAMOS POR CUESTIÓN DE TRABAJO”

Para la actriz de Amor dividido han sido los medios de comunicación los responsables de que circulen “mentiras” sobre su relación sentimental. “Crearon una burbuja diciendo que habíamos terminado, pero sólo nos separamos por cuestión de trabajo. Cuando me fui a Nueva York a tomar un curso de actuación, y luego cuando me fui a Qatar a grabar las cápsulas del programa La jugada”. Después de tantos turbulencias en su noviazgo, y dimes y diretes con Geraldine Bazán, prefiere desechar todo aquello que perturbe su salud mental.

“Estamos en una etapa en la que no nos importa lo que digan; si quieren creer que estamos juntos, bien; si no, también. Cada uno está enfocado en sus compromisos, por algo no se ha dado la boda; ya se hará en algún momento”. La ausencia de fotografías de ambos juntos en redes sociales no es sinónimo de un rompimiento; sólo convirtieron en privado algo que era muy público. Así lo confirmó: “Nosotros vamos al cine, estamos juntos en la casa, pero no debemos publicar nada para demostrar algo. Luego inventan cosas muy absurdas”.

Un mes estuvo en Qatar grabando cápsulas para el programa La jugada; esto también la alejó, físicamente, de Gabriel, aunque en medio de los cuestionamientos celebra la aceptación de este concepto que ella ideó y con el que debutó como productora ejecutiva. “Es un proyecto que me tiene emocionada, en un ámbito que me saca de mi zona de confort, que es el deporte”. Acerca de las supuestas restricciones que se viven en el país donde se celebra el Mundial de Futbol, aclaró que no todo lo que se difunde en las páginas de internet es cierto.

“Yo fui, yo estuve allá, y te puedo decir de viva voz que muchas cosas no son así. Viví la experiencia durante unas semanas y por supuesto que hay muchos temas muy polémicos; de hecho, lo estamos platicando en La jugada, mencionamos muchos temas complicados, pero también resalto que la gente es muy hospitalaria, el lugar es precioso, hay muchas cosas por conocer. Creo que ha sido de los mejores viajes de mi vida y eso que fue por trabajo”.

La protagonista de la telenovela Vino el amor expresó que, por respeto, debió acatar las normas de la región asiática. “Estuve en una carrera de caballos, celebré haber ganado y nadie me prohibió ser yo misma, nunca me sentí limitada. Más bien, como mujer, me tapaba, me ponía ropa más recatada, pero era para apegarme a la cultura a la que vamos y también es por respeto a una misma”. Al cuestionarla sobre la posición de las mujeres que dependen de un hombre para alcanzar la felicidad, rechazó cualquier actitud machista que pudiera poner en riesgo la integridad femenina.

¿Y qué dice Gabriel Soto?

El actor también ha sido cuestionado sobre la supuesta separación, pero también niega que sea cierta, aunque acepta que no tienen la misma presencia en redes que antes. “Irina estuvo en Qatar un mes, estuvo en Rusia un mes, estuvo en Nueva York casi tres semanas... O sea, no hemos subido fotos porque no hemos estado, y cuando hemos estado no nos preocupamos por estar subiendo cosas en Internet o en Instagram; o sea, no es necesario para nosotros, así que no se preocupen”, comentó Gabriel que ha sido vinculado con Sara Corrales, su compañera en la telenovela Mi camino es amarte.

Sigue el chisme:

Meghan Markle tiene rasgos manipuladores a causa de su signo zodiacal

Este TikTok muestra cómo serían las Kardashian-Jenner sin cirugía

Sandra Echeverría revela detalles de su separación con Leo de Lozanne