Irina Baeva revela cómo va con Gabriel Soto aunque sigan sin fecha para la boda

El rumor de una supuesta crisis que tambaleó su relación con Gabriel Soto es cosa del pasado para Irina Baeva, pues en exclusiva, la actriz asegura a TVyNovelas que su romance con el actor está en el mejor momento y que, aunque todavía no haya fecha para la boda, han madurado como pareja, consolidando una unión que no necesita de un papel firmado para alcanzar la plenitud.

A la artista rusa, el tiempo le dio la razón, siempre se mantuvo en una posición distante y no cayó en provocaciones. Batalló con las especulaciones, los señalamientos y chismes, pero siempre con la frente en alto, afirmando que todo estaba bajo control. Y tal parece que sí, que siempre reinó la paz.

Ahora, en medio de un gran momento profesional para ambos, la actriz admite que se las tendrán que ingeniar para mantener viva la llama de la pasión, pues mientras ella es la villana de la telenovela Nadie como tú, su galán es el antagonista de Vencer la culpa, nueva producción de Rosy Ocampo.

“Es difícil, la verdad es que resulta complicado porque a veces coincidimos, otras no, en ocasiones yo entro muy temprano, él lo hace más tarde, por lo que termina muy de noche y yo mucho antes, entonces para coincidir es todo un tema, pero yo creo que lo que ayuda es el amor, la confianza que nos tenemos, el respeto y la admiración que sentimos cada uno en el ámbito laboral, y definitivamente lo que también ayuda es pasar tiempo de calidad”, nos dice la rubia.

Para Irina, la creatividad ha sido clave en esta época que pone a prueba su inteligencia emocional. “Por eso tratamos de irnos a algún lado un fin de semana, o si tenemos la tarde libre, hacemos un date, vamos al cine, a un restaurante, incluso, si estamos en la casa la pasamos platicando, con una copita de vino, comemos juntos, vemos una serie, pasamos el tiempo juntos, lo que ayuda es que conocemos cómo es el proceso porque a veces la grabación se puede alargar, a veces es más corta, él viene a visitarme en los llamados, yo lo voy a visitar a sus grabaciones.

"Por ejemplo, el sábado que estuvo grabando todo el día fui con sus hijas a visitarlo al set, entonces como que tratamos de buscar esos tiempitos, lo más importante es que tenemos muchas ganas de estar juntos, siempre queremos acompañarnos, y bueno, ahorita no tenemos mucho tiempo, pero ya habrá vacaciones”.

El melodrama que produce Nacho Sada y que llegará a la pantalla en agosto, llegó en un momento de mucha tranquilidad para Baeva. “Yo estoy muy contenta, muy plena, muy feliz, no sé exactamente de qué se trata, no sabría decírtelo, porque uno vive la vida y se va dejando llevar por la corriente. Pero justo el año pasado fui a una escuela de actuación, tomé un curso intensivo en Nueva York y estoy aplicando todas esas herramientas, no había tenido la oportunidad porque me fui al Mundial de fútbol y allá era Irina, no era un personaje, entonces estoy poniendo a prueba todos esos conocimientos, creo que nunca me he sentido más libre y más abierta a crear, a divertirme, a arriesgarme, a jugar con el personaje, a nivel personal, a nivel laboral, como que en todos los aspectos me siento muy contenta, muy tranquila, muy relajada, y pienso que eso está ayudando a que las cosas fluyan y la verdad es que la producción es espectacular, el elenco que tenemos es maravilloso y eso también ayuda”.

Visitar a su familia en Rusia, hace un mes, fue para la artista una completa recarga de amor que se suma a la estabilidad que vive al lado de Gabriel Soto.

“La última vez que los había visto fue en agosto del año pasado y esta vez fue una decisión muy espontánea, como que lo estuve pensando, entonces fui a platicarlo con Nacho, mi productor, le dije que como íbamos a estar grabando el resto del año no iba a poder ir porque es lejos, le pedí permiso mientras hacían las juntas de preproducción, por eso fue un viaje exprés, no me importó lo que costara, el tiempo que llevara, prácticamente fue de sorpresa porque lo planee de un día para otro, compré los vuelos, escogí la ruta y los visité un fin de semana, poco tiempo, pero es mejor calidad que cantidad”.

El look que le hicieron para darle vida a Romina le da un aire de modelo europea, algo que anheló en algún momento, pero su baja estatura no se lo permitió, así lo refiere: “Para mí desgracia soy muy chiquita, entonces no pude ser modelo de pasarela, aunque sí me hubiera encantado, no crecí y ni modo, no pasa nada, creo que el ser modelo es ser un lienzo en blanco y eso mismo pasa con los actores cuando nos enfrentamos a un nuevo personaje. Yo le presto el cuerpo, mis emociones, mis sentimientos, mi alma y eso también tiene su chiste. Yo tengo maneras de jugar a ser modelo cuando me tocan sesiones de fotos y ese tipo de cosas”.

A su personaje no lo justifica, pero trata de comprenderlo. “Es esa villana que no es mala por circunstancias, es una villana porque elige serlo y porque toma las decisiones buscando su beneficio, todo es por su conveniencia, todo es tratando de conseguir sus objetivos, los cuales tiene sumamente claros, más claros que cualquier otra villana que me haya tocado interpretar. Y es un personaje multifacético, tiene unos cambios de humor y de ánimo impresionantes y a mí me ha exigido mucho a nivel actoral porque a veces la escena puede llegar de cero a 100 en tres parlamentos, entonces es muy divertido buscarle por ahí, la disfruto mucho, la verdad es que es un personaje muy simpático, a pesar de ser villana, es muy divertida, es fashion, es muy cool con su ropa, sus botas. Al mismo tiempo es un personaje que no queda en la superficie, es profundo, es una mujer muy sola, porque Romina, desde el inicio de la historia, no tiene, prácticamente, a nadie, entonces tiene ese sentimiento, esa ansiedad, esas ganas de pertenecer a una familia”.

