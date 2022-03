Irina Baeva: "La boda con Gabriel será a mitad de año"

Por tercera ocasión, Irina Baeva interpreta a la pareja de Gabriel Soto en una telenovela. Esta vez es Amor dividido la historia en la que la rusa lleva su relación a la ficción, y aunque muchos puedan pensar que trabajar al lado de su prometido es una ventaja, la actriz asegura que es un compromiso, pues el galán está repleto de cualidades que, a pesar del tiempo que llevan juntos, la dejan con la boca abierta. En entrevista con TVyNovelas, la intérprete de Debra nos cuenta cómo es su novio cuando está junto a ella en un set de televisión.

¿Este personaje es totalmente distinto a los que has hecho? Debra, sin duda, es uno de mis personajes favoritos; si no es el primero, estaría en el top dos, definitivamente. Fue muy difícil construir la personalidad, porque en el momento que me llega y leo que se trata de una mujer que toma la decisión de abortar en un matrimonio feliz, en el que existe amor y ella tiene todas las condiciones del mundo para poder tener a su hijo, trato de entender su interior. Es que, al final, uno como actor no está para juzgar a nuestros personajes, estamos para encontrar la justificación, sus razones, para entenderlos, para ser empáticos, porque es la única forma en la que el público también lo sea.

¿Tienen similitudes? Sí, creo que yo también soy una mujer independiente, decidida, por algo me vine de Rusia a México. Debra también es muy trabajadora, y en eso nos parecemos mucho. Definitivamente, tanto yo como muchas mujeres nos identificamos con este personaje porque está en la búsqueda de ese balance del que hablamos, ya que a mí no me gustaría dejar mi carrera por el hecho de ser mamá, por ejemplo. Y sé que cuando eres madre cambian las prioridades, entonces, también es parte del empoderamiento femenino; hablamos de cómo las mujeres queremos tener éxito en la carrera, salir adelante, pero haciendo malabares.

¿Estás consciente de que en algún momento, como Irina te tocará buscar ese equilibrio? Claro, y la verdad es que esto lo digo ahorita porque no soy mamá, pero no sé cómo vaya a reaccionar. Sin embargo, siempre he pensado que en el momento en el que uno decide tener hijos, cambian las prioridades y se trata de reajustar ciertas cosas. Por ejemplo, mi hermana se dedica a sus niños, y eso está increíble porque tienen a una mamá presente, ella los educa, y se me hace espectacular, pero no creo que sería mi caso, no creo que yo podría hacerlo. Aunque con una pareja al lado tendría más ayuda.

Compartes escena con Gabriel, ¿qué te aporta en el set? Nos ha tocado trabajar en otras dos novelas y en una obra de teatro; siempre lo digo, Gabriel es un actor generoso, es un muy buen compañero, siempre está ahí, pendiente, siempre listo para pasar la escena. Él siempre llega estudiado, a tiempo, al menos que yo lo retrase… ¡No es cierto! (risas). La verdad es que es muy tranquilo, además, un hombre muy humilde, y yo le sigo aprendiendo de cómo se relaciona con la gente que está en el set, cómo respeta a cada uno del equipo, poniendo su granito de arena para que el resultado sea el mejor.

¿Será el esposo soñado? ¡Exactamente! (risas).

¿Es el hombre que visualizabas? Yo creo que no, finalmente, lo que nosotros soñamos y visualizamos muchas veces no se cumple. La vida te puede sorprender de una manera muy interesante.

Después de la novela, ¿qué te gustaría hacer? Me gustaría que mi familia viniera a México, tengo más de dos años sin ver a mis papás por la pandemia, entonces, aunque quiero descansar, también sueño con verlos, compartir con ellos. En cuanto a trabajo, hay varias ofertas, pero no puedo adelantar nada. Sólo espero que los personajes que vengan sean retadores.

¿Y la boda? ¡También me gustaría que ya fuera!, aunque ahorita tenemos los preparativos en pausa por la telenovela, pero esperamos que para mediados de año se pueda realizar.