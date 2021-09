Irán Castillo prepara boda, está embarazada y así nos dijo si le gustaría tener un varón

Mientras protagoniza la telenovela 'S.O.S. Me estoy enamorando', Irán Castillo también vive un gran momento personal, pues este fin de semana anunció que está embarazada y se comprometió con su pareja, Pepe Ramos.

A través de una publicación en Instagram, la actriz compartió su felicidad:"¡Feliz de casarme contigo! ¡Gran hombre de mi vida! ¡Gracias por todo mi vida! ¡Por nuestro bebé que viene en camino!".

Irán Castillo es uno de los rostros más reconocidos y queridos de la pantalla chica. Aunque ella no lo vea así, sigue teniendo la misma apariencia de cuando conquistó el cariño del público en telenovelas como Soñadoras, hace más de dos décadas.

Esa extensa trayectoria ha llegado a cansarla en ciertos momentos de su vida, por lo que ha pensado en desistir. Afortunadamente para los televidentes, no lo ha hecho, y ahora la podemos ver como protagonista junto a Daniel Arenas en S.O.S Me estoy enamorando, dramático con tintes de comedia que se transmite a las 18:30 horas por las estrellas.

¿Qué elementos de la telenovela son los que están atrapando al público? Siento que todavía vamos en el proceso en el que las personas se están enganchando con la historia, pero algo muy importante que tiene, y que hace que los televidentes la sigan, es la frescura y la ternura que tiene la trama; es una historia muy conmovedora, con un gran elenco y, además, las fantasías del niño son un elemento muy bonito. La telenovela puede verla toda la familia y en un horario padre.

En este proyecto eres una mamá, ¿se te remueven los sentimientos maternos cuando estás en escena? La verdad es que hice un clic muy bonito con Leo Herrera (Fede, en la novela) desde el primer momento y lo quiero mucho. Yo lo veo como a mi niño y él se da a querer, todos lo amamos, es muy chistoso y nos saca muchas sonrisas.

Tienes ya una niña, ¿te gustaría también tener un varoncito? Sí, claro, estaría padre. Niños y niñas, la verdad, son encantadores por igual, pero me imagino que debe ser distinto criar a una nena que a un varón.

¿Cuántos años llevas ya en la televisión mexicana? Ufff, desde los 11 años, toda una vida trabajando.

¿Has sentido en algún momento la necesidad de darte una pausa en tu vida? Por supuesto, muchas veces me ha pasado. En varias ocasiones he pensado en ya no regresar a actuar, y es normal, porque cuando llevas toda tu vida dedicado a algo, puedes llegar a cansarte.

¿Qué te ha hecho pensar en tirar la toalla? Quizás, el ver que a veces no tienes vida, estás todo el tiempo grabando y luego no puedes ir a los compromisos familiares, tus tiempos se reducen mucho y eso lo resienten tus hijos; ahorita me pasa con mi hija.

