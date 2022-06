Inventan perfiles de Rodrigo Guirao ¡para ligar chavitas!

El actor argentino de 42 años, Rodrigo Guirao, se roba los suspiros de más de una todas las tardes en Corazón guerrero; el argentino hipnotiza con su sonrisa y marcados pectorales y abdominales, y aunque usted no lo crea, en la telenovela tiene enamorada, pero en la vida real no. Confesó a TVyNovelas que le ha sido difícil formalizar una relación por su carrera artística y sus constantes viajes, y asegura que no tiene un prototipo de mujer y prefiere que lo sorprendan, pero únicamente exige conocerla en la cotidianidad y no en un antro o en una aplicación de ligue. Tras terminar de grabar su primer protagónico en Televisa, regresará a Buenos Aires a ver a su mamá y amigos, para luego volver a México a seguir abriéndose paso en la actuación. El nuevo galán del momento llegó para quedarse.

Tienes muchas fans y se ve que a todas las apapachas, ¿no tienes una novia que se ponga celosa? No, no tengo ni novia. Actualmente, si tuviera una novia sería una chica que conociera y entendiera mi trabajo, que supiera cómo soy con toda la gente y no fuera celosa; yo puedo ser muy cariñoso con la gente de la calle que me sigue, pero también puedo brindarle una seguridad a la chica con la que vaya a estar.

¿Ha sido tu ritmo de trabajo o de vida, que viajas tanto, lo que ha ocasionado que actualmente estés soltero? Es difícil estar viajando constantemente, moverte de una ciudad a otra y alejarte de casa, aunque claro que se puede mantener una relación a distancia; hay parejas que lo logran, pero otras no. Es difícil porque en la pareja alguien tiene que ceder, esta vez me sigues tú, otras veces yo, y así… Es complicado.

Hay gente que ha conseguido el amor en aplicaciones de ligue... Sí, y también estafadores... (risas).

¿No han usado tu foto en esas aplicaciones para engañar? Sí, en Tinder hay una cantidad de cuentas con mis fotos de todos los países, con unas descripciones muy locas y divertidas.

¿Cómo te has sentido en Corazón guerrero, que ya es tu tercera telenovela en México? Muy bien, es mi primera telenovela completa en Televisa, aún no la terminamos, pero estoy feliz.

¿Cómo describes estar haciendo tu primer protagónico en Televisa? Es una experiencia hermosa llena de aprendizajes; es un ritmo distinto al cual no estaba acostumbrado de muchas escenas. Hace muchísimo no hacía telenovelas, pero me he sentido muy a gusto, surgió una muy buena química con todo el equipo de actores, nunca me sentí solo, afortunadamente, porque generalmente cuando uno viaja por trabajo tanto tiempo te sientes solo, pero es la primera vez que casi no he extrañado, me he divertido mucho y, sobre todo, estoy muy feliz por todo el esfuerzo que hecho para aprenderme de memoria las escenas, trabajar el acento como nunca lo había hecho, y estoy muy contento por la actitud que tengo y por lo que he podido aprender de mis compañeros, del grupo de trabajo y de mi personaje también.

¿Anhelabas llegar a este mercado? Sí, desde hace mucho tiempo; desde hace 18 años trabajo como actor y he estado en varios mercados, pero creo que era una deuda pendiente, sabía que en cualquier momento yo tenía que estar en las telenovelas de Televisa, pero ese tiempo no había llegado.

¿Por qué no se había dado la oportunidad? Fueron varios factores los que influyeron, como el tiempo, la agenda, el hecho de que llegara el proyecto adecuado, el personaje correcto, y creo que todo se alineó para que fuera en esta justa época. El personaje de Corazón guerrero, siento que estaba hecho para mí, me gusta mucho, me divierte, y Damíán es un hombre con mucho carisma, aunque al principio estaba nervioso.

¿Qué harás terminando Corazón guerrero? Después de las grabaciones vuelvo a Buenos Aires, que no voy desde que me fui en enero. Mi mamá me quiere ver y quiero conectar de nuevo con mi familia y mis amigos; la mitad de mis amigos son músicos, y yo toco la guitarra y canto en bares y en teatros. Creo que estaré un mes en Buenos Aires y luego regresaré a México a seguir buscando oportunidades.