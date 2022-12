Intocable cancela concierto y advierte: "Hagan lo que quieran, no les vamos a regresar el dinero"

“¿Se la están pasando con madre? porque yo no”, dijo Ricky Muñoz en pleno concierto de Intocable en la Arena Monterrey, luego de algunos minutos de haber comenzado el show, que fue cancelado sin que el público pudiera hacer algo.

El vocalista dijo que se sentía mal y aunque pidió comprensión, luego soltó una declaración que se hizo viral: " Ya sé que viene el ¡bu!, no les podemos regresar el dinero, hagan lo que quieran, pero no les vamos a regresar el dinero".

Eso desató la molestia del público y genero comentarios que recordaron que pasó lo mismo en la plaza de toros en CDMX y en Toluca. Así que Ricky Muñoz publicó un video para dar explicaciones y anunciar nuevas fechas para el 13 y 14 de enero de 2023.

En un video donde ofreció disculpas, terminó aceptando que la cantidad de trabajo ya lo sobrepasó y simplemente no puede cumplir.

"La verdad me siento super mal. Físicamente me siento super bien, ganas, puedo hablar... lo que no puedo es cantar. Si tengo que disculparme por eso pues una disculpa. Me disculpo por tener mucho trabajo. No quería que terminara de esta manera, pero me sentía yo más impotente, no podía fingir que todo estaba bien cuando no está bien".

"Les prometo regresar en enero. Ponemos dos fechas, si todavía quieren. No tiren su boleto. Son el mejor público, me siento mal... físicamente no, me siento mal por dentro, soy profesional ante todo, quisiera que fuera diferente y terminar el show pero la neta no iba mejorando.

