Interpol emite ficha roja contra Inés Gómez Mont y su marido

El lío de Inés Gómez Mont no parece detenerse pese a que ella insiste en su inocencia, por lo que ya es rastreada, al igual que su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, en más de 190 países con la colaboración de Interpol, que emitió ficha roja contra la conductora.

Esto se dio tras la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), que está detrás de la pareja por su presunta participación en delitos como desvío de recursos públicos, delincuencia organizada y lavado de dinero, por 3 mil millones de pesos.

Además, sobre la pareja pesa la orden de captura FED/SEIDO/UEIORIFAM-MEX /0000758/2019, y de acuerdo con la Jornada, en caso de ser detenidos, Víctor Álvarez será encarcelado en la prisión federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, y en el caso de Inés Gómez Mont, en una prisión federal femenil en el estado de Morelos.

La FGR está detrás del desvío de casi 3 mil millones de pesos a empresas factureras presuntamente vinculadas con Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont. Dicho dinero provenía de dos contratos con el OADPRS, uno para la compra del Sistema del Centro de Comando, Control, Cómputo, Coordinación, Alertamiento e Inteligencia para diversos penales federales, y el otro para adquisición de la interconexión de otros tres centros federales de readaptación social.

La presentadora escribió en su cuenta de Instagram que prepara su defensa ante las acusaciones, pues dice no haber cometido ningún delito:

"He guardado silencio por unos días para tratar de entender los hechos que se me atribuyen y concentrarme en mi defensa. A pesar de no tener acceso al expediente, quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ningún delito.

En efecto, de acuerdo con la prensa, las autoridades me acusan por supuestamente haber recibido dinero de dos contratos públicos (que suman 3 mil millones de pesos) y de pertenecer a la delincuencia organizada. Esos hechos son absolutamente falsos. Es decir, sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia.

Para ser clara, jamás me he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos en la vida. Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo. Y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado.

Tengo además temor fundado de que derivado de este comunicado las autoriades a cargo de mi caso se ensañen aún más en contra mía, ya que he sido advertida de más casos fabricados en mi contra. Pero ya no puedo guardar silencio. Por el contrario, seguiré trabajando con mi equipo legal para poder defenderme y siempre compartirles con honestidad los detalles de mi caso.

A todos los que me conocen y saben quién soy, gracias por su apoyo y cariño. A los que no me conocen y han escuchado juicios prematuros en mi contra, con respeto les pido su voto de confianza.

Sé quien soy. Por mí y por mis hijos, demostraré mi inocencia con dignidad y no guardaré silencio. Repito: soy inocente y esto es una injusticia. GRACIAS".

