¡Intentaron estrangularla! Aleida Núñez fue víctima de una relación tóxica

Aunque se distingue por su alegre forma de ser, Aleida Núñez se abrió de capa y nos confesó que ha vivido situaciones tan tristes y fuertes que la desestabilizaron emocionalmente.

“He tenido varios lapsos de depresión, el más fuerte: la pérdida de mi primer embarazo, porque ya estaba avanzado, de meses. Eso fue muy duro y triste para mí. Tardé más de un año en poder salir adelante”, cuenta la actriz a quien recién vimos en Corazón Guerrero.

Otro golpe también derrumbó a la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco: cuando sufrió violencia psicológica y física por parte de una pareja, cuya identidad prefiere mantener en el anonimato: “Eso me marcó muy fuerte a nivel personal. Tardé mucho tiempo en recuperarme después de la ruptura porque estuve al borde de la muerte. Fue como un secuestro, porque él me tenía totalmente sometida, no quería que yo saliera y trató de estrangularme, ¡fue horrible! Viví momentos aterradores, pero, afortunadamente, hoy lo puedo contar porque ese día pude salir corriendo”.

Aleida Núñez

“EN DOS O TRES OCASIONES ATENTÓ CONTRA MI VIDA”

En esos momentos sólo pensó en salvar su vida: “Ya no me importaron sus amenazas; por temor, no había querido salir de esa relación, pero después no me importó y simplemente me fui… Él trató, en dos o tres ocasiones, de atentar contra mi vida, pero logré salir de ahí”.

A pesar del profundo daño físico y emocional causado por su agresor, Aleida prefirió callar por temor y no lo denunció. “Estaba llena de miedo, bloqueé sus teléfonos y perdí todos sus contactos para asegurarme de que él tampoco pudiera volver a contactarme. Por seguridad, cambié número de teléfono y todo. Por temor no lo denuncié; hoy sí lo haría”. Afortunadamente, ese episodio es ya parte ya de su pasado. “Hoy en día me siento más fuerte que nunca. Con la mano de Dios he logrado tener más fortaleza espiritual, del corazón y física; me estoy entrenando en todos los niveles para sentirme bien cada día”.

“YA NO QUIERO UN HOMBRE PATÁN NI TÓXICO”

Pero, ¿cómo logró salir adelante? “Cuando estás en un periodo de depresión no hay terapeuta ni nadie de la familia que te pueda ayudar al cien por ciento. Nunca me quedé sola, siempre estuve rodeada de personas que me quieren, pero lo más importante fue que tuve la fortaleza y el deseo de querer salir, y así lo logré: empecé a leer mucho más, a meditar, a hacer más ejercicio y a limpiar mi mente de toda esa parte del pasado que me estaba afectando. Ya con el tiempo y todas estas herramientas fue que pude salir”.

De ésta y de sus demás relaciones fallidas, la sensual morenaza se queda con una gran lección: “He aprendido a identificar lo que no me gusta y lo que no quiero en mi vida; no quiero un hombre patán, tóxico, que no esté interesado de verdad por mí y que no quiera nada serio. Ese tipo de hombre no me interesa”.

Después del romance que tuvo con el empresario millonario estadounidense Bubba Saulsbury, la actriz se está dando una nueva oportunidad en el amor con otra persona, y espera que ahora sí se den las cosas. “Vamos a ver qué pasa, no me quiero adelantar en nada. Creo que en la vida siempre hay que dejar fluir las cosas…”.

Aleida Núñez y Bubba Saulsbury

