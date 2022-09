Insultos y verdades: Todo sobre el pleito entre Yolanda Andrade y Laura Zapata

Amiga de Thalía y sin pelos en la lengua, Yolanda Andrade no se ha quedado callada ante los comentarios contundentes de Laura Zapata, con quien tiene un pleito abierto entre declaraciones, insultos, tuits y verdades.

En 2021 estalló la guerra.

En octubre de 2021 corrió el rumor, nuevamente, de un presunto romance entre Yolanda Andrade y la cantante Thalía. Todo comenzó cuando Yolanda Andrade reveló en una transmisión en vivo por Instagram uno de sus romances con una cantante de un famoso grupo. Se mencionó el nombre de Thalía y el programa 'Venga la alegría' fue a preguntarle al respecto a Laura Zapata.

A través del canal de YouTube de Productora 69, el periodista Jorge Cabajal anunció que Yolanda Andrade no se quedaría con los brazos cruzados y preparaba demanda contra el programa matutino y la actriz. La información sobre la demanda fue confirmada por la propia Yolanda Andrade, a través de sus historias de Instagram.

Pero Laura Zapata tampoco se quedó con los brazos cruzados, y a través de Twitter se dedicó a despotricar contra Andrade llamándola: "Vomitiva la fulana !!! Pobre no tiene que hacer. Nociva, tóxica, lesiva, mala entraña. Mejor que platique de su papá, del hermano, de qué murieron, por qué murieron, quién los mató… Y a qué se dedicaban".

En 2022: "La huevona eres tú".

Laura Zapata decidió sincerarse sobre la situación actual en México y se topó con un ‘regaño’ de Yolanda Andrade, quien le escribió: "¡Los Mexicanos NO Somos Huevones! ¡La Huevona eres tú ! Ya se te acabo tu maíz que te daba Thalia , Ponte a Trabajar!!!".

Y es que Laura Zapata habló en entrevista con Carlos Alazraki sobre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. "No lo aguanto, es mentiroso, le ha dado en la madre al país, ha acabado con las instituciones por su envidia y su coraje que le tiene al presidente Calderón... Es el atila de nuestro país, engaña, regala dinero, corrompe a los jóvenes, es chapucero, incendiario, no es educado, piensa que el país es de él, está fraguando cosas malas y ha dejado morir a muchos mexicanos, no lo aguanto".

La actriz aseguró: "Somos un país, voy a usar una palabra que me choca, pero somos un país de huevones, de estira la mano 'deme, deme', y este les avienta, los maicera con mil 500 pesos al mes y ellos se conforman con eso, no fueron a la escuela y desde que quitaron el Civismo en la escuela, ¿qué nos pasó a los mexicanos?".



La prensa no se quedó con las ganas de cuestionar a Laura Zapata sobre Yolanda Andrade, pero ella dijo: "Los perros ladra, es lo único que puedo decir con referencia a esa persona, los Pedros ladran".

"A mí nadie me va a utilizar, no voy a subir a nadie a mi nivel", reiteró la actriz este lunes 26 de septiembre.

En tanto, Yolanda le reitera una y otra vez que Thalía ya no le enviará dinero, luego de la muerte de su abuelita, doña Eva Mange:

