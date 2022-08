Insultos e indirectas: Todo sobre la guerra de Niurka y Juan Vidal contra Cynthia Klitbo

Un préstamo de dinero, unos audios donde se quejaba de ronquidos, un romance salido de 'La casa de los famosos' y explosivas advertencias ante las cámaras son algunos de los ingredientes de Juan Vidal para ser noticia este 2022, junto a Niurka Marcos, Cynthia Klitbo y Rey Grupero.

Todo comenzó con la presencia del actor dominicano en el reality de Telemundo, donde surgió un romance con Niurka Marcos que sigue vigente tras su salida de 'La casa de los famosos'. Sin embargo, mientras él estaba encerrado, Cynthia Klitbo lo acusó de quedarle a deber dinero y de violentarla.

Con ayuda de Rey Grupero, la actriz mexicana denunció a Juan ante las autoridades mexicanas, y de paso lo llamó "chichifo" (vividor) y de aprovecharse de las mujeres para escalar socialmente, no sin antes decir que Vidal NO es un caballero, a diferencia de Rey Grupero. Cynthia destapó que le prestó 4 mil 500 dólares y que él no se los había pagado.

Así que al ser expulsado de 'La casa de los famosos', Juan Vidal dijo que le pagaría inmediatamente y la acusó de querer difamarlo, pues ya habían organizado el pago del dinero, pero ella no había querido recibirlo. Además, rechazó haberla violentado, y dijo que simplemente eran discusiones como tiene cualquier pareja.

"Los audios que se escuchan son audios de un hombre molesto que está discutiendo con su pareja. Yo quiero dejar esto en paz, darle su dinero, y su opinión es su opinión, no tengo nada qué decir de ella. Somos muy explosivos los dos, es mejor dejar todo tranquilo. Y todo estaba tranquilo, qué casualidad que yo entre a 'La Casa...' Y sale todo esto", dijo a 'La mesa caliente'.

Pero como Niurka salió antes que Juan de 'La casa de los famosos', ella defendió primero a su galán y terminó criticando a Cynthia: “Cynthia, yo te aprecio y te respeto mucho como compañera, yo creo que es una gran mujer, pero no es bueno ir por la vida hablando mierda de la gente porque te ves fea, te ves ardida, te ves como que no salieron las cosas como tú querías”.

Y ahora que Juan y Niurka están juntos, se encontraron a la prensa y despotricaron contra Cynthia.

Para empezar, el galán manejó la idea de que podría demandarla junto a Rey Grupero... "Obviamente está discriminando, está acusando, está difamando, está ofendiendo... lo que pueda suceder se los dejo de tarea. Ellos dos me han estado amenazando a nivel público... ten mucho cuidado, eso no se hace, yo no te conozco, no sé que le detonó a Cynthia este odio cuando ya habíamos terminado desde febrero".

"Publicar audios de nada más tu versión, a nivel masivo, no se puede hacer; más todo lo que ha declarado, tampoco se puede hacer, y menos cuando tú no has tomado el dinero y utilizas esa arma para difamarme mientras yo estoy encerrado. Entonces hagan las matemáticas y díganme si lo que ella está haciendo está bien o si lo que yo voy a hacer está mal", dijo Juan Vidal.

Sin embargo, Cynthia está firme en que vivió daño psicológico con Juan Vidal, con quien había tenido una amistad por décadas, pero tras su fugaz romance, su relación se quebró.